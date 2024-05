Onofri a Cagliari, domani la lectio sui paesaggi insulari 

È intitolata “Passaggi & paesaggi insulari” la lectio che Massimo Onofri terrà domani a Cagliari, nella basilica di san Saturnino alle 18. Per i Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio, organizzati dai Musei nazionali e curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, il professore ordinario di Letteratura italiana all’Università di Sassari farà un confronto tra le due maggiori isole italiane. Autore di due saggi intitolati “Paesaggi in Sardegna” e “Paesaggi in Sicilia”, pubblicati da Giunti, lo scrittore traccerà il passato e il futuro di due luoghi che, al di là della comune separazione dalla terraferma, sono assai diversi tra di loro.

Afflitta da “ipercultura” la patria di Pirandello e Verga, e da “ipernatura” quella di Deledda e Mannuzzu, l’una e l’altra hanno seguito percorsi non simili. Attraversata da popolazioni straniere molto differenti per cultura e origine, la Sicilia è una vecchia signora stanca, “che ha dato tantissimo alla storia dell’Occidente”, ma sembra che, adesso, non abbia altro da dire o da dare. Al contrario, la Sardegna, che vanta paesaggi struggenti e una ridotta presenza umana, ha “la gaiezza e la freschezza” di una terra in dialogo con il futuro. E lo dimostra, secondo Onofri, la sua letteratura, antica e recente, non ultima l’annunciata pubblicazione nel 2026 di tutte le opere di Gavino Ledda sugli Oscar Mondadori. (f. r. p.)

