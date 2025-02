«Onnis Cugia deve dimettersi» 

Incarichi in Comune, nomine politiche e polemiche: da pochi giorni Federico Onnis Cugia è il coordinatore cittadino dei Fratelli d’Italia, ma la sua nuova posizione fa storcere il naso alla minoranza. Dal 27 ottobre 2022, l’avvocato e docente universitario è anche presidente del Nucleo di valutazione del Comune, un incarico da 7.000 euro lordi all’anno che l’ex presidente della Cooperativa di Poggio dei Pini ha ottenuto per un curriculum di tutto rispetto che gli ha permesso di avere la meglio sugli altri undici candidati. Un ruolo, quello di Onnis Cugia, che secondo il presidente della Commissione di vigilanza, Silvano Corda, entrerebbe in contrapposizione con la recente nomina politica ottenuta.

Lo scontro

«Chiedo le sue dimissioni immediate, altrimenti convocheremo la commissione per discutere di questa situazione – dice Corda -: sarebbe davvero un bel gesto farsi da parte e consentire alle casse comunali di risparmiare sul nostro gettone di presenza. Il regolamento parla chiaro, e il presidente del Nucleo di valutazione lo sa bene: il ruolo che ricopre in Comune gli impedisce di avere incarichi di carattere politico, allo stato attuale c’è un palese conflitto d’interessi. Nulla di personale, avevo sottolineato la sua incompatibilità già quando Onnis Cugia guidava la Coop di Poggio dei Pini, le regole vanno rispettate».

La difesa

Pronta la replica del sindaco Beniamino Garau: «Il consigliere Corda ha preso un abbaglio, il coordinamento di un partito non è un incarico politico, Federico Onnis Cugia si occuperà solo di organizzare il gruppo cittadino degli iscritti a un partito, non entrerà mica in Giunta in quota Fratelli d’Italia. Un ruolo marginale come quello potrebbe andare a cozzare con l’Organismo indipendente di valutazione, ma non di certo con quello che Onnis Cugia guida da quasi tre anni con competenza e serietà». Il neo-coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia sgombera il campo dalle polemiche: «Il sindaco ha già spiegato la situazione, mi confronterò ovviamente con i consiglieri comunali di FdI, ma io non avrò assolutamente alcun potere decisionale, non esiste alcuna incompatibilità. Ho accettato l’invito degli iscritti al partito con molto entusiasmo, Fratelli d’Italia conta oltre sessanta tesserati e numerosi simpatizzanti, mi impegnerò per dare il mio contributo e mettere la mia passione a disposizione di questo gruppo».

RIPRODUZIONE RISERVATA