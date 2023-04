Online le carte segrete Nato-Kiev 

Washington. I piani top secret di Usa e Nato per l'Ucraina finiscono sui social e il Pentagono apre un’inchiesta, mentre Kiev e Mosca si accusano reciprocamente di disinformazione. Ma nonostante i forti sospetti di manipolazione da parte russa, i documenti sembrano almeno in parte autentici, secondo gli esperti. Si tratterebbe del primo, imbarazzante colpo pubblico dell'intelligence di Mosca, dopo che finora sono stati gli 007 americani a condurre il gioco, anticipando i piani del Cremlino e passando informazioni a Kiev. Una fuga di notizie del genere, postate sui social media e diventate disponibili in tutto il mondo, rischia di compromettere la condivisione dell'intelligence tra Stati Uniti e Ucraina.

La minaccia

Dalla Turchia il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov ha minacciato che Mosca potrebbe abbandonare l'accordo che ha sbloccato le esportazioni di grano dai porti dell'Ucraina se non sarà permessa l'esportazione anche di prodotti russi e avvisato che ogni negoziato di pace deve passare per la creazione di «un nuovo ordine mondiale». Mentre il giornalista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato nei giorni scorsi in Russia, è stato formalmente incriminato per spionaggio.

Gli screenshot

È stato il New York Times a rivelare per primo la diffusione su Twitter e Telegram di screenshot di documenti di guerra classificati Usa e Nato, in particolare i piani per rafforzare l'esercito di Kiev in vista dell'annunciata controffensiva nell'est del Paese, dove intanto, secondo l'intelligence britannica, «molto probabilmente» i russi si trovano adesso nel centro di Bakhmut. Kiev replica: «Nulla a che fare con i veri piani dell'Ucraina.Un bluff».