Online i video delle telecamere di casa 

TREVISO. Dopo le mogli esposte senza il loro consenso su Internet, e il video rubato nella casa vacanze presa in affitto dal conduttore Stefano De Martino, compare ora lo sfruttamento commerciale di riprese intime rubate dagli impianti di videosorveglianza in giro per il mondo. Alberghi, stanze da letto, spogliatoi, studi medici e centri estetici, momenti intimi o imbarazzanti messi in vendita. Tutto in un portale accessibile attraverso i motori di ricerca, con migliaia di registrazioni trafugate illecitamente da oltre duemila impianti di sorveglianza. L’ha scoperto la trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group di Empoli. Yarix ha segnalato la scoperta alla Polizia postale del Veneto. Il team sta monitorando il portale e conducendo ulteriori analisi.

Denuncia in Sardegna

La vicenda è partita dall’indagine sul caso De Martino, che aveva presentato una denuncia a Porto Cervo (dove si trovava al momento della scoperta dei fatti): era stato vittima di un'intrusione nel cloud del sistema di videosorveglianza domestica installato nella casa della sua compagna.

Attivo almeno da dicembre, il portale consente di visualizzare gratuitamente brevi estratti delle registrazioni, offrendo poi la possibilità di acquistare l'accesso alla videocamera. Dagli indirizzi web delle videocamere, è stato stabilito che le registrazioni provengono da Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Per l'Italia sono stati invece identificati circa 150 video. Il sito propone formule a pagamento con tariffe variabili in base alla popolarità e al numero di visualizzazioni. Il prezzo di un video varia da 20 a 575 dollari.

Acquisti semplicissimi

Sono migliaia le registrazioni audiovideo. Tramite un bot su Telegram, è possibile acquistare l'accesso a una o più videocamere. L'esplorazione dei contenuti si fa come in una normale barra di ricerca attraverso dei tag, le “etichette digitali” che selezionano il contenuto. Il dominio del portale è registrato alle Isole Tonga, nel Sud Pacifico, per ragioni legate all'anonimato del gestore e alla flessibilità legale. Alcuni Stati non richiedono verifiche rigorose sull'identità dell'acquirente del dominio web. Nel sito i proprietari rivendicano un obiettivo quasi civile: “Attirare l'attenzione dell'opinione pubblica sul problema della fuga di dati personali». Ma di fatto le immagini risultano in vendita.

