Onifai, il sindaco: Provinciale franata 

ll nubifragio che martedì ha colpito duramente la Baronia, ha provocato danni in molte strade della zona. In particolare, ha ceduto il fondo stradale su un tratto della Provinciale 72 tra Irgoli e Capo Comino, in località Su Vitichinzu, al confine con il territorio di Onifai. Il sindaco del paese, Luca Monne, è in contatto con l’amministrazione di Siniscola e con gli uffici tecnici per coordinare gli interventi e ripristinare la strada nel più breve tempo possibile. «Auspichiamo una collaborazione con l’assessorato per sanare i danni – dichiara Monne –. Anche altre strade dell’agro di Onifai hanno riportato danni considerevoli. A breve dichiareremo lo stato di calamità». Saranno necessarie ingenti risorse economiche per ripristinare la viabilità. Per il collegamento Irgoli-Capo Comino potrebbe rendersi necessario anche l’intervento della Provincia.

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