Oneri edilizi, il Comune perde la causa 

Il Comune cerca di recuperare gli oneri di una costruzione edilizia ma poi dovrà sborsare e pagare le spese legali nella causa contro un cittadino, così come disposto dal giudice dei pace. La vicenda risale a qualche tempo fa, quando Mario Paderi si vede recapitare un avviso di accertamento esecutivo per il recupero del saldo di costruzione di una pratica edilizia del 2004 per lavori effettuati in via Tempio, complessivamente veniva richiesti 2mila 757 euro. Paderi, assistito dall’avvocato Paolo Firinu ha deciso di impugnare quell’avviso e presentare ricorso davanti al giudice di pace sostenendo che «la somma non era dovuta in quanto il credito era estinto per prescrizione». La concessione edilizia era stata rilasciata il 5 marzo 2004, poi a novembre 2013 il Comune chiese il pagamento di quanto dovuto a titolo di saldo costo costruzione; quella richiesta di pagamento interrompeva la prescrizione e quindi iniziava un nuovo periodo di prescrizione scaduto a dicembre 2023. E l’avviso di pagamento è stato notificato solo a gennaio 2024. Il Comune è rimasto contumace, il giudice ha dato ragione all’avvocato Firinu: ricorso accolto, è stato annullato l’avviso di accertamento e il Comune è stato condannato al pagamento delle spese legali.

