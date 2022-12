O’Neill, la morte di un campione fragile 

Fabian O'Neill è stato uno dei numeri 10 più spettacolari visti con la maglia del Cagliari. Sangue irlandese, cuore uruguagio, sembrava lento, ma la palla, tra i suoi piedi, volava. Ed è volata via anche la sua vita, perché O'Neill, a soli 49 anni, se n'è andato, con una vita annegata negli eccessi e nell'alcol, nel giorno di Natale, in una mattina di Montevideo, in un ospedale dove era stato ricoverato, il giorno prima, in gravissime condizioni. Troppo maltrattato il fegato, impossibile stavolta scappar via in dribbling.

Una morte annunciata

Da anni la vita di O'Neill era andata in fuorigioco. Sabato, però, il giornalista uruguaiano Sebas Giovinelli aveva lanciato un allarme più grave di altri: «I medici stanno cercando di salvare la vita a Fabian O'Neill, è stato ricoverato in gravi condizioni nel reparto di terapia intensiva a Montevideo. I suoi familiari e amici chiedono di pregare per lui». Ma le preghiere non sono bastate. Perché O'Neill, a 49 anni, poco dopo le 12 del giorno di Natale, si è arreso alla cirrosi epatica che da anni lo stava consumando. L'annuncio è arrivato, ancora tramite social, dai suoi tre figli Favio, Marina e Martinha, che gli sono rimasti vicini fino all'ultimo.

L'Isola felice

A Cagliari ci mise poco a farsi amare dai tifosi. Il solito colpo nato dall'intesa tra il presidente Massimo Cellino e il padrone del calcio uruguagio, Paco Casal. O'Neill arriva appena ventiduenne dal Nacional, nel mercato di novembre del 1995, nel Cagliari guidato da Trapattoni. L'esordio da subentrato, contro il Napoli. O'Neill va a battere un angolo col sinistro da destra e, subito dopo, col destro da sinistra, tanto che in molti si chiedono quale sia il suo piede forte. Risposta banale: entrambi. Incanta tutti, O'Neill, il suo calcio è luce abbagliante. A Cagliari resta cinque anni, con 136 presenze e 16 reti, ma i numeri non spiegano un talento smisurato in campo, forse anche troppo per un cucciolo d'uomo che non riesce a crescere e che cerca la forza nell'alcol. Come quella volta che, all'alba, in viale Diaz brucia uno stop, abbatte una moto e scappa via. Troppo facile, però, ritrovarlo, perché sull'asfalto lascia la targa. Pagherà, come ha sempre pagato.