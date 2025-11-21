VaiOnline
Mondiale 2026.
21 novembre 2025

O’Neill ci teme: «Sarà complicato ma bellissimo» 

L'Irlanda del Nord, terza nel girone A dietro Germania e Slovacchia e qualificata grazie al cammino in Nations League, nelle qualificazioni ha battuto due volte il Lussemburgo, oltre alla Slovacchia in casa. Tre presenze alla fase finale dei Mondiali di calcio: la prima nel 1958 eliminando Italia e Portogallo, le altre nel 1982 e ‘86. Negli 11 precedenti con l’Italia ha rimediato 7 sconfitte (in trasferta), tre pareggi e il famigerato successo del 15 gennaio 1958 a Belfast che costò il viaggio in Svezia agli azzurri. La squadra allenata da Michael O'Neill sul campo amico del Windsor Park gioca a ritmi molto alti, che a volte le consentono di sopperire ad una atavica sterilità realizzativa. Fuori casa cambia volto, si arrocca al limite dell'area, affidandosi spesso ad un catenaccio vecchio stile, cercando l'occasione per ripartire in contropiede.

Il ct dell’Ulster

«Penso che qualunque squadra avessimo pescato sarebbe stata complicatissima, sarà comunque bellissimo giocare contro una delle più grandi Nazionali di sempre, certo sarà difficile per noi», ha detto ieri Michael Andrew Martin O'Neill, il ct dell'Irlanda del Nord commentando a Sky l'esito del sorteggio. «Il 4-1 con la Norvegia? Io penso che l'Italia di Gattuso sia molto forte, la Norvegia è fortissima», ha aggiunto il tecnico degli irlandesi, «ed è difficile basare una valutazione su quella partita. E poi la Norvegia è in una forma stratosferica, una sola si qualificava e lo ha fatto la nazionale di Haaland ma non significa nulla».

Le ultime due

Ieri è stato definito anche il quadro del gruppo Intercontinentale che assegnerà gli ultimi 2 dei 48 posti del «superMondiale», come lo ha definito durante il sorteggio di Zurigo,iln. 1 della Fifa, Gianni Infantino, che ha parlato delle 104 partite della Coppa del Mondo come «104 SuperBowl», a conferma che sarà un Mondiale a trazione Usa. Il Congo giocherà con la vincente di Giamaica-Nuova Caledonia, l'Iraq con chi passa tra Bolivia e Suriname.

