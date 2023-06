Ondata di petrolio nel Mar Nero 

KIEV. Un numero imprecisato di morti, migliaia di civili evacuati, migliaia di chilometri quadrati di campagna e decine di villaggi inondati, tutti i quartieri sud della città di Kherson sommersi: è questo il colpo d’occhio sul sud dell’Ucraina investito dall’onda di piena del fiume Dnipro, che dalla diga distrutta di Nova Khakovka è arrivata nel Mar Nero, portando con sé anche un’enorme chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate di olio da turbina della centrale idroelettrica distrutta. E dissotterrando mine lasciate sul terreno dagli invasori russi, che potrebbero diventare un pericolo mortale nascosto nel fango per abitanti e soccorritori, secondo l’allarme lanciato dall’unità di sminamento della Croce Rossa internazionale.

Fino al tetto

La superficie colpita è di 2.500 chilometri quadrati, un terzo del territorio alluvionato in Romagna. Foto e filmati da Kherson mostrano l’acqua marrone che ricopre strade e terreni e alcune abitazioni basse delle quali emerge solo il tetto. Il terreno sul lato destro (ovest), ancora tenuto dall’Ucraina, più elevato, sembra meno colpito di quello sul lato sinistro, occupato dai russi. Ma l’onda ha lambito anche la città di Mykolaiv, che sorge vicino alla foce di un altro fiume, il Bug Orientale, che a sua volta sfocia alla bocca del Dnipro. Le persone colpite dalla catastrofe sono almeno 42mila, per alcuni media 60mila o più. Finora sono circa 2.700 i civili che hanno dovuto lasciare le loro abitazioni sui due lati del fiume.

Il secondo incubo

E c’è lo spettro di un secondo disastro: per i russi un «gruppo di sabotatori ucraini» ha fatto saltare in aria nella regione di Kharkiv la conduttura che trasporta ammoniaca dalla Russia a Odessa, provocando «feriti tra la popolazione e una dispersione di ammoniaca nell’ambiente». Kiev invece parla di un nuovo cannoneggiamento russo sulla condotta nel distretto di Kupiansk e non cita nubi tossiche.

