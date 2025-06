Ondata di furti nelle ville 

Incappucciati, con ricetrasmittenti in mano e guanti per non lasciare impronte. Non sembrano dei dilettanti i ladri che nelle ultime due settimane hanno preso di mira le eleganti villette di Margine Rosso. Cinque i furti negli ultimi quindici giorni.

Per la maggior parte le incursioni si sono fermate ai giardini da dove sono state sottratte biciclette e altra attrezzatura ma in altri casi i malviventi si sono introdotti all’interno delle abitazioni portando via soldi e gioielli. Le incursioni sono avvenute durante la mattina o nel pomeriggio. Due per ora, le denunce presentate alla stazione dei carabinieri di Flumini, riaperta di recente per il periodo estivo, altre potrebbero arrivare a breve.

Telecamere

Le indagini vanno avanti per cercare di risalire ai responsabili che sono stati immortalati dalle telecamere delle ville. nella zona da anni non si verificano episodi del genere e ora c’è paura, tanto che i residenti, già da un paio di giorni, hanno iniziato le ronde. A turno, in gruppetti di quattro-cinque persone, girano nel quartiere per verificare non ci siano problemi.

«Sono entrati anche a casa mia», racconta Eraldo Castello residente in via Valenzia, a un passo dalla chiesa di San Luca, «hanno rotto la recinzione del giardino, sradicato una pianta e poi sono entrati in casa sfondando la porta del bagno. Hanno rovistato dappertutto, quando siamo tornati c’era un disastro. Hanno rubato i gioielli di mia moglie, tutti i ricordi. Per fortuna non hanno fatto del male ai cani che erano in casa. Dalle telecamere abbiamo visto tutto». Nei giorni scorsi i ladri sono entrati anche in via Sandalyon e in via Cornus. «Viviamo qui da 25 anni e non era mai successo niente. Ora siamo preoccupati».

In via Feronia i ladri si sono fermati al giardino. «Hanno preso una bicicletta e rovistato ovunque», racconta un residente che preferisce restare anonimo, «adesso ci siamo muniti di telecamere perché abbiamo paura che possa capitare di nuovo. Tra vicini stiamo creando una rete per tenere le case sotto controllo».

Le ronde

Sulla questione interviene anche il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu: «Già da qualche giorno stiamo facendo passeggiate di controllo in modo da sorvegliare la zona. Sarebbe auspicabile che il Comune, come ha fatto in altre zone del centro urbano, sistemasse le telecamere di sicurezza anche nelle lottizzazioni del litorale. Molte di queste hanno un'unica via di accesso e uscita e quindi i controlli sarebbero molto efficaci. Vogliamo comunque ringraziare il prefetto», aggiunge, «che anche quest’anno ha consentito l’apertura estiva della stazione di Flumini, perché avere i carabinieri nel litorale dà una maggiore sicurezza. Speriamo che riescano e prendere i responsabili al più presto».

