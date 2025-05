Ondata di furti con scasso nei distributori automatici h24 

Serrande abbassate nei due “Stop & go” di Elmas. I due locali con distributori automatici h24 di snack e bibite si trovano uno in via Sulcitana, l’altro in via Dell’Arma Azzurra: «Nelle ultime tre settimane abbiamo subìto tre furti con scasso ai distributori di via Sulcitana, l’11, il 18 e il 25 maggio», ha raccontato disperata la gestrice 51enne Carla Gaviano. Affitti e bollette, merce rubata e andata a male, mancato guadagno più il costo elevato per le riparazione: «I danni sono ingenti e l’assicurazione non ci copre più. Ho sempre vissuto a Elmas, sono una lavoratrice onesta e una mamma che deve portare il pane a casa. Dopo questi episodi mi sveglio nel cuore della notte, con la paura che i ladri prendano di mira anche i distributori di via Dell’Arma Azzurra».

I vandali, muniti di passamontagna, agiscono sempre a notte fonda. Le telecamere li hanno ripresi ma i volti coperti non consente di identificarli. Gaviano è rassegnata e amareggiata: «Ho deciso di abbassare le saracinesche alle 21. Avrò una grossa perdita perché lavoravo tanto anche con i turnisti. Peccato, offrivo un servizio a persone di tutte le età e lavoratori di ogni genere».

La “banda delle macchinette” pare non agisca solo a Elmas: «Negli ultimi due anni hanno scassinato per 18 volte i nostri punti vendita». Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, intanto, sono al vaglio dei carabinieri: «Ho fatto denuncia a Sant’Avendrace, purtroppo a Elmas manca un presidio».

RIPRODUZIONE RISERVATA