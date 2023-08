Ondata di caldo, in città resta l’allerta gialla  

Nuovo allarme in città e nel resto dell’Isola per il caldo. L’ondata di calore in arrivo nei prossimi giorni investirà anche la Sardegna, con il termometro che toccherà i 40 gradi. Lo confermano gli esperti dell'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu. «Rimaniamo ancora sotto l'influsso dell'alta pressione - precisa il luogotenente Marco Formicola - Per i prossimi giorni è previsto ancora caldo con punte che potranno raggiungere i 40 gradi soprattutto nell'entroterra delle aree centro occidentali e settentrionali dell'Isola. Almeno fino a lunedì 21 le temperature rimarranno in media intorno ai 35-37 gradi». La svolta da lunedì, con l'arrivo di una depressione che porterà a un aumento della nuvolosità e forse anche la pioggia.

Ieri il Comune ha diramato un avviso per informare che il Ministero della Salute ha confermato, con un nuovo bollettino di allerta per gli effetti sulla salute delle ondate di calore, la diminuzione dello stato di pericolo che resta al livello 1 (colore giallo) che prevede temperature che andranno dai 21°C ai 33°C, con una temperatura percepita che arriverà fino ai 36°C. Il consiglio è comunque quello di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, soprattutto agli anziani e ai soggetti fragili, bere molta acqua ed evitare alcol e cibi particolarmente grassi.

