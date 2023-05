Ondata di bambini alla festa della bici  

Un’ondata di piccoli ciclisti, con tanto di lotteria finale e una targa che per questa edizione è andata all’Istituto comprensivo 2 “Maria Lai”, la scuola con più studenti partecipanti. Anche quest’anno la tappa quartese di “Bimbimbici” - svolta ieri mattina - è stata un successo, con tanti partecipanti e la Fiab - la Federazione italiana ambiente e bicicletta - in prima linea, insieme all’amministrazione comunale, per promuovere la mobilità sostenibile e diffondere l’uso della bicicletta tra giovani.

Partenza alle 10,30 da piazza 28 Aprile, per poi attraversare il centro della città. «La venticinquesima edizione a livello nazionale della manifestazione, la terza a Quartu, che come sempre registra una grande adesione», il commento del presidente di Fiab Cagliari Virgilio Scanu. «Una bellissima giornata, con tanti bambini che insieme ai genitori hanno partecipato alla pedalata». I più numerosi gli studenti delle scuole di via Regina Margherita e via Firenze.

Presenti anche le assessore alla Pubblica Istruzione, Cinzia Carta, e alla Mobilità Barbara Manca: «Siamo contenti per il numero di giovani ciclisti che anche quest’anno hanno aderito all’iniziativa», dice Manca. «È la conferma che per avere risposte in termini di partecipazione non è importante solo garantire iniziative di qualità ma anche dare continuità alle proposte. E Bimbimbici», aggiunge, «è diventato ormai un appuntamento fisso della primavera quartese, all’interno di un percorso strategico dell’amministrazione che oltre all’attività di infrastrutturazione affianca un costante programma di sensibilizzazione». (f.l.)

