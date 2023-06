Onda nerazzurra in Turchia 

Istanbul. La missione Istanbul è ufficialmente cominciata: domani l’Inter contenderà al Manchester City la Champions League, la coppa più importante, quella che per gli inglesi è «un’ossessione» e per i nerazzurri «un sogno», come da parole del difensore Dimarco. I nerazzurri sono in Turchia, nell’hotel in centro città scelto come quartier generale. La tensione cresce, la squadra vuole replicare il successo del 2010 (2-0 al Bayern Monaco) e l’ultimo allenamento prima della partenza ha regalato segnali positivi al tecnico Simone Inzaghi, che ha praticamente tutti i giocatori a disposizione compresi Mkhitaryan e Correa dopo il problema muscolare che lo ha tenuto fuori nelle ultime gare.

Dall’Inghilterra

C’è ottimismo, la squadra è in forma e l’allenatore è uomo da finali. Ma dall’altra parte ci sarà Guardiola, che ha già vinto la Champions per tre volte con il Barcellona (una da giocatore e due da allenatore) e ora punta alla prima con la squadra che sta dominando la Premier League da anni. Il ManCity proprio ieri è stato indicato come il club con il marchio di maggior valore al mondo (1,5 miliardi) e punta alla tripletta dopo la conquista del campionato e della Fa Cup. Perdere, come già accaduto nel 2021 contro il Chelsea, significherebbe aver «fallito», come ammesso dallo stesso tecnico catalano. Ipotesi non ammessa al City, che può conquistare il suo primo trofeo europeo importante dalla Coppa delle Coppe del 1970 e ha in Kevin de Bruyne ed Erling Haaland (in 10 presenze nel torneo ha realizzato 12 gol), oltre che nel gioco meraviglioso, i punti di forza. Calcare il prato dello stadio di Istanbul «sarà speciale», ha detto l’attaccante norvegese, «ho sempre sognato di giocare la finale di Champions e sarà un onore esserci. Ma c’è soprattutto una partita da vincere».

I nerazzurri

Esattamente l’obiettivo dell’Inter, che sulla formazione ha le idee abbastanza chiare. Solo due i ballottaggi: tra Mkhitaryan e Brozovic a centrocampo e tra Dzeko e Lukaku in attacco. Il regista croato sembra in vantaggio per partire da titolarecon Calhanoglu e Barella, mentre come partner di Lautaro Martinez il bosniaco rimane favorito. Inzaghi deciderà nell’ultimo allenamento. «Incontreremo la squadra più forte del mondo che negli ultimi sei anni ha vinto cinque volte la Premier», ha detto il tecnico, «ma nel 2010 l’Inter fece una impresa ed è quello che cercheremo di ripetere. Il calcio è bello per questo, non sempre vince chi è favorito». Davanti a Onana ci saranno in difesa Darmian, Acerbi e Bastoni, mentre sulle fasce partiranno titolari Dumfries e Dimarco. La tifoseria organizzata è arrivata in Turchia con una coreografia fatta di 1.500 chili di cartoncini e 12mila bandierine: domani si ritroverà fuori dallo stadio prima della gara per un corteo già definito “onda blu”, visto l’invito a vestirsi con magliette di quel colore nell’impianto.

A Milano

E anche Milano si è colorata di nerazzurro grazie a un gioco di luci che fino a domenica illuminerà la cupola della Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei luoghi più antichi e iconici della città, nella campagna “From Milano to the stars” che racconta il percorso di evoluzione dell’Inter dentro e fuori dal campo. Nella capitale turca invece saranno diversi gli eventi di cui il club nerazzurro sarà protagonista coi partner e le “legend”, mentre ad accompagnare i tifosi verso il calcio d’inizio sarà anche Inter TV con una programmazione straordinaria per rivivere il percorso europeo della squadra dalla fase a gironi fino alla doppia semifinale contro il Milan.

