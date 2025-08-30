Oncologico, viaggio nel cantiere «Sale operatorie pronte a giugno» 

È stato molto complicato cominciare, ma ora, al netto dei normali rallentamenti ferragostani, il cantiere è decisamente avviato. «Non è assolutamente vero, come sostiene qualcuno che evidentemente non conosce la reale situazione, che i lavori per le sale operatorie dell’Oncologico non stanno procedendo», avverte il commissario straordinario dell’Arnas Brotzu Maurizio Marcias. «Confermo quello che abbiamo annunciato appena siamo partiti: i lavori termineranno a giugno del 2026. Qui avremo le sale operatorie multidisciplinari più moderne della Sardegna, qui riporteremo Chirurgia toracica, trasferita temporaneamente al San Michele, e qui faremo decollare anche Chirurgia a indirizzo oncologico, con il suo primario, Massimiliano Tuveri».

L’operazione

Insomma, oggi si vogliono tranquilizzare medici e pazienti: l’intervento di riqualificazione funzionale e strutturale dell’edificio dedicato alle sale operatorie, finanziato con 11 milioni di euro del Pnrr, uno dei più importanti dell’Isola in tema di edilizia sanitaria, ora non dovrebbe più trovare ostacoli fino al traguardo. Certo, ci vorrà un po’ di tempo per ricominciare a fare tutte le attività regolarmente, ma l’obiettivo è quello che l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi aveva dichiarato a gennaio, durante uno degli innumerevoli conflittuali incontri che si sono succeduti nei mesi: «Il nostro intento è quello di consegnare all’ospedale Businco il ruolo di Cancer Center di riferimento per la Sardegna, perché ci sono tutte le potenzialità e le professionalità per poterlo fare».

Il cantiere

Agli occhi di un profano, a dire il vero, i lavori sembrano ancora in alto mare. L’edificio che ospitava le vecchie sale – il corpo F – è sempre in piedi, dentro, è pieno di calcinacci e pezzi di cavi. «A settembre sarà completamente buttato giù», spiega Marcias, che fa frequenti sopralluoghi nel cantiere, «adesso siamo in fase di “strip out”, cioè una demolizione selettiva, per rimuovere gli impianti, gli arredi, i rivestimenti, e per separarli, per un corretto smaltimento dei materiali in maniera differenziata».

Il percorso

Si ricorderà una genesi travagliatissima con i precedenti vertici dell’Azienda, un lungo braccio di ferro con chi il Businco lo vive quotidianamente per lavoro e per curarsi. Era fine estate del 2024 quando arrivarono le prime comunicazioni sull’inizio dei lavori, il 9 aprile di quest’anno il comunicato “definitivo” che annunciava il trasferimento urgente dei pazienti di Chirurgia toracica al San Michele (fatto domenica 13 aprile) e la partenza delle operazioni. In mezzo, un mare di polemiche, manifestazioni, contenziosi legali, tutti contro un modo di procedere che non ha tenuto in considerazione soluzioni alternative (i medici proponevano di realizzare sale prefabbricate modulari provvisorie), in un clima sempre più avvelenato tra i sindacati e la vecchia direzione dell’Arnas che è arrivata perfino a denunciare i suoi dipendenti in malattia.

Di quelle vicende ci sono purtroppo ancora strascichi, ma nel frattempo, a maggio, è arrivato il commissario straordinario nominato dalla Giunta Todde, e ai primi di giugno sono cominciati i lavori.

Alla fine, nel nuovo corpo F del Businco – in 2.325 metri quadri di superficie distribuiti su tre livelli fuori terra e uno interrato – ci saranno 4 sale operatorie di circa 50 metri quadri ciascuna con video-integrazione, due sale di preparazione e risveglio dei pazienti, 2 sale di refertazione, 2 spogliatoi e bagni per il personale femminile e altrettanti per quello maschile, due per il riposo del personale, diverse sale deposito. «Un intervento che si inserisce in un più ampio programma di rinnovamento strutturale e tecnologico del Businco», conclude Marcias, «avviato nel 2022 con la modernizzazione del reparto di Radioterapia oncologica». (cr. co.)

