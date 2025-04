Oncologico, si parte I medici: «Il trasloco sarà un disastro»  

All’Oncologico la “riorganizzazione” per avviare i contestatissimi lavori di ristrutturazione delle sale operatorie partirà sabato prossimo, così hanno scritto i vertici dell’Arnas, con i trasferimenti di reparti e pazienti al Brotzu, mentre riesplode la protesta forte dei medici e del personale sanitario, che «si appella alla presidente della Regione e alla politica tutta perché si adoperino con urgenza per fermare questa catastrofe prima che sia troppo tardi».

Il nuovo assetto

Il nuovo «assetto temporaneo è stato attentamente studiato per assicurare un percorso assistenziale unitario e senza interruzioni, all’interno di una rete ospedaliera che da sempre mette al centro la cura delle persone», scrivono i direttori generale, sanitario e amministrativo Agnese Foddis, Raimondo Pinna e Marco Biagini ai responsabili dei reparti interessati.

Poi, con un’altra nota, Pinna avverte che «al fine di permettere lo spostamento della struttura complessa di Chirurgia toracica, si dispone la sospensione dei ricoveri programmati e degli interventi chirurgici in elezione, a eccezione delle urgenze, da mercoledì 9 fino a lunedì 14 aprile».

In lista, per giovedì mattina, c’erano tre operazioni, di cui due a malati di tumore.

Inoltre, c’è l’invito «a programmare tutte le dimissioni possibili dei ricoverati».

Dunque, dal 12 aprile, la sala attualmente destinata alla terapia del dolore (quella che tutti chiamano la “saletta”) verrà condivisa con la Chirurgia senologica. Le attività chirurgiche della Ginecologia oncologica, della Chirurgia toracica e della Chirurgia generale oncologica, temporaneamente sospese al Businco, verranno trasferite al presidio San Michele. In entrambi i casi – specifica l’Azienda – sarà assicurato il numero di interventi programmati.

La Ginecologia oncologica manterrà gli spazi di degenza dove li ha attualmente, al San Michele e al Businco; la Chirurgia toracica avrà i posti letto nell’ala nord del settimo piano del San Michele, e per le attività di endoscopia toracica «un ambiente esclusivo al quinto piano». La struttura di Chirurgia generale a indirizzo oncologico utilizzerà le stesse stanze di degenza di Chirurgia toracica.

Appello alla politica

«Medici, infermieri e tutto il personale dellOncologico speravano che vi fosse un ravvedimento. Invece si persevera con un piano pasticciato che avrà ripercussioni nefaste sulla qualità dell'assistenza erogata e sulle liste d'attesa», sottolinea Gianluigi Luridiana, delegato aziendale e presidente vicario nazionale Fesmed. «Ci appelliamo alla presidente della Regione e alla politica tutta: bisogna fermare tutto prima che sia troppo tardi. Le soluzioni alternative ci sono, le abbiamo proposte già 6 mesi fa e sono state fatte proprie anche dall'assessore Bartolazzi: abbiamo purtroppo verificato in data odierna che le ditte specializzate nella realizzazione di sale modulari, interpellate dall'assessorato, non hanno ricevuto a distanza di due mesi nessuna risposta, di pertinenza dell'azienda, alla richiesta delle specifiche necessarie per valutare fattibilità e costi».

Interviene Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio regionale: «Un errore gravissimo. L’Arnas è in una fase che precede il commissariamento, sarebbe doveroso limitarsi alla gestione ordinaria: ora è del tutto inopportuno, oltre che irresponsabile, procedere con scelte contestate dagli stessi professionisti che lavorano nella struttura, nonché osteggiate da una parte rilevante della maggioranza che guida la Regione. La Giunta ha il dovere di intervenire per scongiurare quello che si profila come un disastro annunciato».

Dice Gianfranco Angioni, referente Usb sanità: «Il trasferimento delle attività chirurgiche oncologiche dal Businco al San Michele deve essere fermato. Mercoledì 9 dalle 10 promuoveremo una manifestazione nel piazzale dell’ospedale».

