«Oncologico, no ai pazienti trasferiti come pacchi postali» 

Sembra che l’ora per la ristrutturazione delle vecchie sale operatorie del Businco e la costruzione di due sale nuove, sia veramente arrivata. I lavori dovrebbero cominciare il 15 novembre e, sulla carta, durare due anni, ma i sindacati dei medici stanno provando a bloccare tutto. Perché? Non certo perché non vogliono la modernità e l’efficienza, anzi, sono tanti anni che aspettano di poter operare in ambienti non obsoleti, ma è quello che l’Azienda ha deciso di fare per sopravvivere durante la transizione che proprio non vogliono accettare. «Trasportare i pazienti in ambulanza al Brotzu per gli interventi chirurgici, e poi riportarli indietro per la degenza, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Stiamo parlando di persone fragilissime, ad altissimo rischio», avverte Cesare Iesu, segretario regionale dell’Aaroi Emac, il sindacato degli anestesisti. «Inoltre non dimentichiamo che il Brotzu è già in sovraccarico, sia per le sale operatorie che nei reparti, dunque, come si potrebbero trovare gli spazi anche per i pazienti dell’Oncologico? Se non si cambia strada, faremo di tutto per fermare questo progetto».

I consiglieri

Domani la presidente della commissione sanità del Consiglio regionale Carla Fundoni, il vicepresidente dell’Assemblea Giuseppe Frau e il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, andranno all’Oncologico. «Siamo stati allertati dal personale sul problema di spostare i pazienti per gli interventi, vogliamo se possibile trovare altre soluzioni, andremo ad ascoltare medici e infermieri, e cercheremo di incontrare anche la direzione dell’Arnas», spiega Fundoni.

Sottolinea Giuseppe Frau: «La situazione è incandescente, e si inquadra anche nei problemi generali che attanagliano il presidio. Per le sale, bisogna pensare immediatamente a un piano B».

Il passato

In realtà un piano B esiste, risale al 2015, è da allora che il cantiere sarebbe dovuto decollare, e invece siamo ancora così. Lo racconta Nazareno Pacifico, che nove anni fa era il direttore sanitario dell’Azienda. «Insieme con la piastra tecnologica del San Michele, il rifacimento delle sale operatorie dell’Oncologico faceva parte di un piano finanziato dalla Giunta Pigliaru. E discutevamo con i sindacati su due possibili alternative: la prima, costruire le due sale nuove, nel blocco dove c’è la direzione sanitaria, lasciando in funzione le attuali, e una volta finite, procedere con la ristrutturazione delle vecchie. La seconda: noleggiare una o due sale operatorie già pronte, grandi container modulari dotati di tutte le attrezzature necessarie che poi vengono collegati da un tunnel all’ospedale. Una soluzione utilizzata in altri presìdi, anche italiani, assolutamente sostenibile dal punto di vista economico».

Il sindacato

Interviene Gianfranco Angioni (Usb Sanità): «Si mettano da parte i conflitti e le aspettative personali e si ricerchi unità d'intenti. Le diverse specialistiche chirurgiche trattate all'Oncologico, come la chirurgia toracica, senologica, ginecologica e antalgica, potrebbero convivere all'interno del San Michele, ma sarebbe sicuramente importante e fondamentale poter individuare all'interno del Presidio Ospedaliero circa 40 posti letto ed evitare il trasporto dei pazienti da operare e operati». (cr. co.)

