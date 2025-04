Oncologico, il caso in Consiglio comunale 

«Il trasferimento delle sale operatorie del Businco rischia di determinare ulteriori criticità all’ospedale Brotzu, già in forte sofferenza. Occorre ascoltare gli operatori sanitari, ed evitare che venga portato avanti un progetto che potrebbe causare il collasso del sistema», dice Edoardo Tocco, consigliere comunale e vicecoordinatore regionale di Forza Italia.

Il piano

Il progetto dell’Arnas avversato da tutti decolla oggi, con l’avvio del trasferimento dei pazienti ricoverati in Chirurgia toracica dal Businco al San Michele, e dopo la contrarietà di tutti i sindacati dei medici e del comparto, delle associazioni dei malati, dei consiglieri di maggioranza in Consiglio regionale Francesco Agus (Progressisti) e dell’intero gruppo del Pd che ha chiesto di bloccare tutto e adottare soluzioni alternative per la tutela della salute dei pazienti, ora l’allarme risuona anche a Palazzo Bacaredda, dall’opposizione, con la voce dell’azzurro Edoardo Tocco. «Sono seriamente preoccupato per le sorti della sanità, di Cagliari e di tutta l’Isola», avverte, «il presidio sanitario di via Peretti rappresenta un’eccellenza per le principali specialità, con le cure per i pazienti provenienti dalla gran parte della Sardegna, ma, non assicurandogli le opportune risorse per il potenziamento, viene trattato come un ospedale periferico». Prosegue Tocco: «Registriamo sempre di più carenza di personale, carichi di lavoro troppo pesanti, tempi d’attesa assurdi per le cure: è necessario trovare strategie per il rilancio del Brotzu, scongiurando la chiusura delle sale operatorie del Businco e il disastro della sanità. Porterò il tema all’attenzione dell’Aula».

Il reparto

Dunque, da questa mattina si parte. Lo ha disposto da Direzione dell’Azienda sanitaria, che ha chiesto di organizzare turni dei dirigenti medici in partenza e in arrivo, nei due ospedali, per spostare i ricoverati di Chirurgia toracica al settimo piano del San Michele, insieme con la Chirurgia maxillo facciale, la Chirurgia epatobiliopancreatica e trapianti di fegato e pancreas, la Chirurgia metabolica e dell’obesità, la Chirurgia endocrinologica, la Chirurgia generale d’urgenza, la Chirurgia ed endoscopia interventistica toracica e la Chirurgia generale a indirizzo oncologico.

Tutti assieme in un reparto che – è certificato dalla Rls e notificato allo Spresal della Asl di Cagliari – «presenta gravi carenze strutturali, logistiche e organizzative. I pazienti dovrebbero essere accolti in spazi privi degli standard di sicurezza».

Mentre la direzione dell’Arnas ribadisce che «non ci sarà alcuna interruzione delle cure, né disagi per i pazienti oncologici», e «tutto proseguirà regolarmente secondo il calendario già previsto».

La protesta

Interviene ancora una volta Gianfranco Angioni, referente di Usb Sanità, che mercoledì scorso ha organizzato una manifestazione di protesta. «Da oggi cala definitivamente il sipario sulle sale operatorie dell'Oncologico, che verranno trasferite al San Michele. Questa politica sanitaria si rivelerà catastrofica e si tradurrà in un danno inaccettabile per i malati di cancro. Siamo sconcertati dalle dichiarazioni rassicuranti, ma prive di contenuto sostanziale, fornite dall’Arnas. È chiaro che nuove sale operatorie sono necessarie per il Businco, tuttavia le modalità di realizzazione del progetto restano inaccettabili. Immorale destinare i pazienti oncologici al San Michele, quando questo ospedale è ormai al collasso e il personale ridotto all’osso. I reparti non sono accreditabili e non rispettano i requisiti di sicurezza necessari per accogliere pazienti oncologici».

