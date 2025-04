Oncologico, chiude la Rianimazione Trasferiti i pazienti 

Da giovedì pomeriggio la Struttura complessa di Rianimazione del Businco è chiusa. Fino a data da stabilirsi. C’è stato un guasto all’impianto di condizionamento e il ricambio dell’aria non funziona più. La comunicazione non è stata inviata per iscritto, formalmente, l’avviso è arrivato ai medici interessati con una telefonata, e questo ha creato ancora ulteriori malumori in un presidio (con il Brotzu) da mesi al centro di una bufera. Anche perché quella Struttura è da diversi mesi senza un primario.

Il trasferimento

Dunque, giovedì sera sono stati trasferiti i pazienti che erano ricoverati nel reparto (uno al Santissima Trinità, un altro nella “Week Therapy”, un’ala di Oncologia del Businco), se dovesse capitare qualche emergenza i malati dovrebbero andare nella Rianimazione del San Michele (se ci saranno posti disponibili), oppure si dovrebbe cercare una sistemazione in un altro ospedale, il più vicino possibile. E comunque, la mancanza dei cinque letti di Anestesia e Rianimazione dell’Oncologico può pesare nell’area del Cagliaritano, anche perché a oggi non è dato sapere quando la struttura complessa sarà di nuovo attiva. Sugli interventi in programma la settimana prossima, i chirurghi dovranno valutare caso per caso.

La denuncia

L’Usb Sanità parla di fatto molto preoccupante. «Subito dopo aver appreso la notizia della chiusura di Rianimazione, abbiamo presentato una nota alla Direzione Generale. Questa situazione è inaccettabile», avverte il portavoce Gianfranco Angioni. «È solamente grazie a una fortunata combinazione che i letti occupati fossero soltanto due, che si sia potuto evitare il rischio di un possibile esito catastrofico. Tuttavia, non possiamo ignorare un episodio così allarmante, che mette in luce le carenze nella gestione e nella manutenzione del patrimonio aziendale dell’Arnas Brotzu».

Prosegue la nota: «E la questione diventa ancor più critica se si ricollega alla chiusura e al trasferimento delle specialistiche chirurgiche, che abbiamo ampiamente avversato, con ripercussioni sui pazienti oncologici. La condizione del Businco è insostenibile e appare sempre più deteriorata. È indispensabile che le parole d'ordine siano responsabilità, sicurezza e prevenzione».

L’intersindacale

Le relazioni estremamente tese tra operatori sanitari e direzione dell’Azienda (sul piano per la ristrutturazione delle sale operatorie e le guardie interdipartimentali) ci sono anche riguardo alla struttura complessa di Anestesia e Rianimazione dell’Oncologico, con un contenzioso legale aperto. A gennaio scorso l’intersindacale dei medici – Aaroi Emac, Fassid, Anaao Assomed, Uil Fpl, Fesmed, Cimo e Fp Cgil – ha chiesto di individuare subito «un responsabile legale» della Struttura. Quando nell’estate del 2024 è andato in pensione il primario, era stata bandita una selezione per individuare un facente funzione. Selezione alla quale hanno partecipato diversi medici, titolati a ricoprire l’incarico. Ma la direzione generale dell’Azienda ha congelato tutto, e nominato un “referente”, figura che – dicono i sindacati – nel contratto non esiste. Quel ruolo è stato affidato alla dottoressa Maria Emilia Marcello, già facente funzione di Anestesia e Rianimazione al San Michele. Oggi la situazione è ancora così.

