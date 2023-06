Oncologico, cade a pezzi la vecchia Radioterapia «Ma il reparto è da riaprire» 

Sopra, il calvario di chi affronta un tumore. Due rampe di scale più giù, il limbo sporco e maleodorante di un reparto abbandonato che cade a pezzi. Secondo sottopiano dell’ospedale Businco di Cagliari, l’Oncologico. Qui un tempo c’era la Radioterapia. Ora è una grande area tetra: l’acqua delle fogne gorgoglia in buchi nel muro aperti per effettuare qualche lavoro e poi abbandonati. Il controsoffitto non c’è più e tubi più o meno arrugginiti sono a vista. Macerie ovunque. E puntelli a mantenere il soffitto sul quale pesano, dall’altra parte, le apparecchiature di Medicina nucleare. Il sindacato Fials denuncia: come è possibile lasciare un pezzo di ospedale in queste condizioni devastate? L’Arnas Brotzu, che governa la struttura, garantisce: metteremo tutto in sicurezza.

L’abbandono

Ingresso di via Jenner. In fondo a destra c’è il bar. A mezza mattina dipendenti e utenti si concedono una pausa caffè. Qui le mascherine sono ancora un obbligo sentito: le difese immunitarie dei pazienti, troppo spesso, sono a terra. Basta qualche passo in più e si apre una porta. L’illuminazione nel vano scale inizia a diminuire. Si scende. Non ci sono divieti: il piano abbandonato è accessibile a tutti. le porte restano aperte perché questo passaggio viene usato da chi trasporta l’immondizia. Basta che un estraneo sbagli strada e si trova in uno spazio che è difficile aspettarsi di vedere in un ospedale occidentale nel 2023. A metà tra il cantiere dimenticato e la discarica. Subito c’è un impalcatura: i puntelli sembrano reggere il piano superiore. Qui tutto è sporco: il pavimento, le pareti. E anche le decine di sedie rotte e accatastate. Da una parete arriva un sibilo: scostato un pannello, ecco tubi che rilasciano acqua. Anche quella è sporca. E uno s’immagina perché nei mesi scorsi il Businco abbia avuto a che fare con l’emergenza topi. Non tutto si può vedere: alcuni corridoi sono sbarrati da file di armadi. Il rischio sono i crolli: area interdetta.

Il sindacato

«Ci si chiede come sia possibile che un ambiente si sia potuto degradare fino a questo livello; con una spesa tutt’altro che faraonica questi locali potrebbero ospitare una seconda moderna radioterapia. E si incrementerebbero le sedute dedicate ai pazienti oncologici, azzerando nel contempo le lunghe liste di attesa»: il quesito è dei sindacalisti della Fials Paolo Cugliara e Giampaolo Mascia, destinatari di un video che documentava il degrado. Alla luce della della decisione della Regione di dismettere quell’ospedale con il Brotzu, dicono: «Non vorremmo che lasciare la struttura in quelle condizioni fosse un pretesto per giustificare l’abbandono, quando al Businco sono stati investiti 5 milioni per i nuovi acceleratori lineari».

L’azienda

Un allarme che viene spento dalla manager dell’Arnas, Agnese Foddis: «Conosciamo la situazione», dice, «i lavori per la messa in sicurezza sono già banditi. Finché al Businco ci saranno pazienti, noi cercheremo di dare la struttura migliore possibile».

RIPRODUZIONE RISERVATA