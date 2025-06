Oncologia, task force medica 

Nasce al Cto di Iglesias un'importante novità nell’ambito dell’assistenza oncologica: si chiama Team Multidisciplinare Oncologico (Tmo) ed è un gruppo di specialisti di diverse branche mediche che lavorano in sinergia per garantire ai pazienti oncologici un percorso di cura continuo e personalizzato, dalla diagnosi alla riabilitazione.

Gli specialisti

La prima riunione collegiale del team multidisciplinare si è svolta lo scorso 6 giugno e ha sancito l’avvio di un modello assistenziale basato sull’integrazione tra discipline diverse, superando la logica della semplice collaborazione tra medici. L’iniziativa, fortemente voluta da Francesco Autuori, direttore della Chirurgia del Cto, si inserisce nei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali (Pdta) e rafforza l’efficacia del Centro accoglienza e servizi (Cas) già attivo nel presidio ospedaliero. Il nuovo gruppo coinvolge chirurghi, oncologi, endoscopisti, anatomopatologi, radiologi, radioterapisti, internisti, fisioterapisti e psicologi, che si riuniscono due volte al mese, in videoconferenza, per analizzare i singoli casi clinici e definire insieme la strategia terapeutica più adatta a ciascun paziente. Il progetto ha anche una forte valenza formativa: medici e infermieri possono partecipare a un percorso di aggiornamento continuo, coordinato dal Francesco Autuori con la collaborazione di Simona Tolu (oncologa del Sirai) e Stefano Marini (direttore della Radiologia oncologica del Businco di Cagliari).

Le reazioni

Se da un lato il progetto è accolto come un importante passo avanti nell’organizzazione dell’assistenza oncologica sul territorio, dall’altro emergono dubbi e critiche. Ha qualche perplessità Rita Melis, referente del Comitato di difesa della salute pubblica del Sulcis Iglesiente: «È chiaro che apparentemente è una bellissima notizia, ma sappiamo dei veri disagi che i malati oncologici stanno subendo in questo territorio. Perché non si mettono questi specialisti all'interno di quei luoghi e quelle strutture che si occupano veramente di malati tumorali e che possono seguirli? Sinceramente resto perplessa». Ma secondo la Asl il nuovo servizio rappresenta un investimento verso un modello di cura più efficace e tempestivo, con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita dei pazienti e ridurre i tempi decisionali nella presa in carico.

RIPRODUZIONE RISERVATA