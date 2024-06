Oncologia, saltano le visite di controllo Protestano i malati 

Da sei medici sono rimasti in tre e il reparto di Oncologia è in piena emergenza. A farne le spese sono soprattutto i pazienti in follow up, quelli che dopo l'intervento o le cure dovrebbero fare i controlli regolari e periodici per monitorare il decorso del tumore. Sono questi malati che da qualche tempo si sentono «abbandonati- protesta una donna dell’Alto Oristanese – non ce l’abbiamo con i medici ma il sistema è assurdo. Io mi sono presentata per un controllo prenotato da tempo, ma non sono stata visitata perché non c’era il medico. Nessuno mi ha avvisato prima, ho fatto il viaggio a vuoto». Non è l’unico caso, anche altre persone non sono state informate dell’annullamento della visita, così disagi e proteste crescono. La situazione è complicata perché sono rimasti solo 3 oncologi e 3 ematologi: medici che devono occuparsi dei circa 450 pazienti in terapia attiva, ovvero quelli che al momento sono in cura. Ma finiscono per essere trascurate tutte quelle persone che dovrebbero essere monitorate perché il tumore potrebbe ripresentarsi. «Una situazione grave – commenta Giampiero Sulis, segretario territoriale Cimo -purtroppo i medici rimasti sono pochi per tutti quei pazienti. Manca una programmazione e un’equa distribuzione del personale». ( v.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA