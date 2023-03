Oncologia, potenziato il reparto 

Nato nel 2009, il servizio di Oncologia di Isili si è subito distinto soprattutto per la vicinanza degli operatori ai malati e alle loro famiglie. La gestione ha avuto immediatamente delle risposte positive che si sono tradotte in numeri. Il primo anno gli accessi al servizio, ambulatori e day hospital sono stati 612, le terapie somministrate 41 e le prestazioni ambulatoriali 645. Dati abbondantemente triplicati dopo tre anni. E nel corso dell’ultimo anno gli accessi al servizio sono stati 3302, le terapie somministrate 1338 e il numero di prestazioni ha superato quota 4500. Una piccola flessione solo nel periodo pandemico.

Dopo le parole, i fatti. Come aveva annunciato il direttore della Asl Marcello Tidore, il servizio di oncologia dell’ospedale di Isili è stato potenziato. Grazie ai lavori di adeguamento del reparto, è stato ricavato un secondo ambulatorio per rispondere alle crescenti necessità del territorio. Richiesta espressa dalla responsabile del servizio, la dottoressa Silvia Esu che da anni gestisce l’Oncologia del san Giuseppe e che di anno in anno ha registrato sempre numeri maggiori.

I numeri

Nato nel 2009, il servizio di Oncologia di Isili si è subito distinto soprattutto per la vicinanza degli operatori ai malati e alle loro famiglie. La gestione ha avuto immediatamente delle risposte positive che si sono tradotte in numeri. Il primo anno gli accessi al servizio, ambulatori e day hospital sono stati 612, le terapie somministrate 41 e le prestazioni ambulatoriali 645. Dati abbondantemente triplicati dopo tre anni. E nel corso dell’ultimo anno gli accessi al servizio sono stati 3302, le terapie somministrate 1338 e il numero di prestazioni ha superato quota 4500. Una piccola flessione solo nel periodo pandemico.

La Asl

«Negli anni», ha detto il direttore Tidore, «l’attività ambulatoriale è aumentata, era necessario dotare il servizio di un ulteriore ambulatorio medico». Nell’ala del primo piano era presente un solo ambulatorio ormai insufficiente per gestire la mole di lavoro.

Il servizio di Oncologia è operativo da quattordici anni ma solo nel 2012 è stato trasferito dove si trova attualmente dopo la riqualificazione di quest’ala dell’ospedale.

L’attività

Nell’organico due medici, quattro infermieri e 2 operatori socio sanitari che hanno a disposizione otto stanze, due utilizzate per la degenza, uno come ambulatorio, uno per le pratiche infermieristiche, un isolatore per diluizione dei chemioterapici, un locale di servizio, una cucinetta mentre l’andito è in parte adibito a sala d’attesa e in parte ad archivio. L’ambulatorio lavora dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 14, mentre dal lunedì al giovedì dalle 14 in poi è dedicato alle consulenze anche telefoniche e ai rinnovi dei piani della terapia. Il day hospital funziona invece dal lunedì al giovedì dalle 7,45 alle 16,15 e il venerdì dalle 7,45 alle 14.

Una mole di lavoro che copre tutta la settimana e che permette alle tante persone del territorio che devono combattere con questo male di poterlo fare con uno spostamento minimo, rimanendo praticamente a casa. Si effettuano visite senologiche, le altre visite oncologiche, la definizione del piano terapeutico, la valutazione degli esami clinici e le prescrizioni di farmaci e ulteriori analisi.

