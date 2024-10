Oncologia, novità terapeutiche 

Venerdì e sabato si terrà al Caesar’s Hotel la XV edizione del congresso regionale dell’associazione italiana di oncologia medica (Aiom), intitolato "Dalla ricerca scientifica alla pratica clinica", che sottolinea l'importanza dell'aggiornamento e del trasferimento delle conoscenze acquisite nella cura dei pazienti in oncologia. Con la guida scientifica del nuovo direttivo regionale Aiom, il congresso a Cagliari sarà occasione di confronto tra gli oncologi sardi ed esperti di patologie oncologiche di rilievo nazionale e internazionale. Relazioni e dibattiti si concentreranno sulle novità terapeutiche e su temi complessi come le cure simultanee e l'organizzazione territoriale, mirando a promuovere la rete oncologica in Sardegna. Novità di quest'anno il congresso simultaneo infermieristico, al fine di implementare il confronto e la condivisione delle conoscenze tra i professionisti.

RIPRODUZIONE RISERVATA