Oncologia, inaugurato il nuovo ambulatorio 

Il reparto di Oncologia raddoppia i suoi servizi; inaugurato nella mattina di ieri il nuovo ambulatorio nel presidio ospedaliero del Cto di Iglesias. La mancanza di medici specialisti ha comportato negli ultimi tempi una serie di tagli nei servizi della sanità pubblica e la notizia di un potenziamento di un reparto rappresenta per l’intero territorio uno spiraglio di speranza. L’atto aziendale della Asl Sulcis prevede la nascita del reparto di Oncologia al Cto.

L’ambulatorio

Si partirà con un ambulatorio e la direttrice generale Giuliana Campus spiega le motivazioni di una scelta organizzativa attuata per andare incontro alle esigenze degli utenti: «Considerato che il presidio ospedaliero del Sirai di Carbonia è quello deputato alle urgenze, si è pensato di organizzare al Cto il reparto di Oncologia - dichiara - Questo però non significa che i servizi attualmente forniti al Sirai verranno interrotti perché resterà presente a Carbonia l’ambulatorio, anche per far fronte ai problemi dei pazienti eventualmente ricoverati al Sirai. Di fatto Oncologia, sarà un’unica struttura che lavorerà su due presidi». Il sindaco di Iglesias Mauro Usai esprime la soddisfazione per una dinamica che porterà ad un rafforzamento di un servizio: «Non solo per i pazienti iglesienti - spiega - ma per gran parte del territorio, fino ad arrivare al cagliaritano. È fondamentale cogliere il significato dell’operazione effettuata, che non ha visto un taglio del servizio o il trasferimento della struttura da un presidio all’altro, ma un potenziamento di questa».

Nuovi parcheggi

L’inaugurazione ha interessato anche un’iniziativa unica nel suo genere a livello nazionale, ovvero la nascita dei parcheggi dedicati ai pazienti oncologici o ai loro accompagnatori. Cinque stalli sono stati individuati per permettere all’utenza del nuovo ambulatorio di poter parcheggiare gratuitamente nei pressi dell’ospedale: «È un segnale importante che tenevamo a lanciare - racconta l’assessore alla Viabilità Francesco Melis - chiaramente si tratta di spazi che in teoria possono essere occupati da tutti, ma sono certo che il senso civico di ognuno di noi non permetterà di occuparli impropriamente».Intanto dalla direttrice generale Giuliana Campus arrivano ulteriori buone notizie: «Il reparto di Ortopedia del Sirai dovrebbe riavviare il prossimo lunedì - svela - grazie all’innesto di tre specializzandi e due liberi professionisti. L’obiettivo è evitare che i pazienti si rechino nel cagliaritano».

Disagi e Sant’Antioco

Ancora problemi a Sant’Antioco, dove, gli irriducibili pazienti rimasti senza medico a seguito del collocamento in pensione del dottor Gino Longu, ormai ogni sera affollano la sala d’attesa dell’ambulatorio della guardia medica in via della Resistenza, per la richiesta di semplici ricette di prescrizione di farmaci. La maggior parte infatti non ha accettato la proposta di scegliere nuovi medici che però hanno sede in centri diversi, addirittura fuori dal distretto delle isole. Sulla vicenda dei medici di famiglia è intervenuta ieri la direttire dell’azienda sanitaria. «Stiamo per firmare una delibera – ha detto Giuliana Campus – che permetterà di risolvere il problema della mancanza di medici di famiglia a Sant’Antioco, grazie a due professionisti che hanno aderito al progetto regionale Ascot (ambulatori straordinari di comunità territoriale)».

