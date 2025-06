«Oncologia in affanno E con le ferie estive ci sarà un tracollo» 

Tre oncologhe per gestire tutti i pazienti dell’intero reparto. È questa la denuncia che arriva da una paziente oncologica del capoluogo barbaricino, che ha deciso di rompere il silenzio e raccontare la situazione critica in cui versa l’oncologia dell’ospedale San Francesco di Nuoro. «Le dottoresse sono rimaste in tre – spiega – prima erano sei. Si fa tanta pubblicità, ma noi pazienti non abbiamo la certezza di essere seguiti con continuità». A confermare le gravi difficoltà Marilena Pintore, presidente dell’associazione Vivere a Colori Sardegna e referente per il Centro Sardegna nel Tavolo tecnico delle associazioni per la Rete Oncologica Regionale. Il suo è un grido d’allarme: «Mancano oncologi, chirurghi senologi, radiologi, fisiatri, e la situazione rischia di peggiorare. Il servizio di fisiatria è in sofferenza: quattro medici andranno in pensione».

Incognita ferie

«La nostra oncologia non può reggere con sole tre specialiste – incalza Pintore – e con l’arrivo del periodo estivo, segnato dalle ferie del personale, non sappiamo come andrà a finire». A dare un piccolo sollievo è l’impegno della dottoressa Cristina Santona, che - nonostante sia già impegnata come coordinatrice del Cas (Centro per le attività sanitarie) – si è resa disponibile per almeno due volte alla settimana ad aiutare il reparto. Ma, precisa Pintore, «anche lei ha già un ruolo fondamentale nella presa in carico dei pazienti con nuove diagnosi». La situazione appare così drammatica da scoraggiare persino i medici in formazione. «Gli specializzandi in oncologia non vogliono venire a Nuoro – prosegue – la sede non è considerata attrattiva, e non possono essere obbligati a venire perché si tratta di una sede extra rispetto alla scuola di specializzazione». Da Cagliari, più volte la risposta è negativa: al momento non ci sono specializzandi disponibili. «Ma anche con loro – aggiunge Pintore – non si risolverebbe nulla: servono medici strutturati, presenti e operativi in modo stabile».

Riunione urgente

Alla luce dell’emergenza, ieri si è tenuta una riunione urgente nell’Asl di Nuoro. Il commissario straordinario Angelo Zuccarelli ha voluto rassicurare pazienti e operatori: «Le agende sono aperte. Stiamo attivandoci per trovare nuovi specialisti –ha dichiarato - e abbiamo fatto in modo che i pazienti abbiano tutta l’assistenza necessaria senza doversi spostare. Chiaramente cercheremo di rinforzare tutte le Unità Operative in sofferenza per carenze di personale». Zuccarelli aveva già annunciato l’intenzione di affrontare la crisi in tempi brevi: «Non possiamo nascondere che si tratta di un problema serio. Siamo alla ricerca di medici, come per altre figure professionali che in parte stiamo riuscendo a reperire. Ma non basta trovare medici: servono persone disposte a restare qui per un periodo adeguato».

La speranza

I pazienti restano in attesa, con il timore che l’assistenza venga interrotta o rallentata. «Non possiamo permetterci il lusso dell’incertezza – concludono dall’associazione Vivere a Colori – servono soluzioni concrete e rapide. L’oncologia è un pilastro della sanità pubblica: senza personale sufficiente, a rischio non è solo la qualità delle cure, ma la dignità dei malati».

RIPRODUZIONE RISERVATA