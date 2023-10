Oncologia, il reparto resta al Sirai 

Hanno vinto i pazienti oncologici: il reparto dove vengono sottoposti in day hospital alle terapie vitali non sarà trasferito al Cto di Iglesias ma resterà al Sirai di Carbonia. Una promessa suggellata da un impegno arrivato anche dal presidente della Regione Christian Solinas che ha voluto rassicurare personalmente i pazienti.

L’incontro

Una vittoria ottenuta dopo un mese di grande impegno, durante il quale le promotrici di un comitato dei pazienti hanno battuto il territorio incontrando il favore di tanti cittadini e dei sindaci e che ha varcato i confini del Sulcis: «Non poteva che essere altrimenti – ha detto il consigliere regionale di Carbonia del Psd’Az Fabio Usai che ieri ha accompagnato i rappresentanti del comitato dalla manager della Asl del Sulcis Giuliana Campus per affrontare insieme il problema di cui si è fatto portavoce in Regione – quando si parla di pazienti oncologici si tocca un tema che purtroppo coinvolge migliaia di famiglie del nostro territorio: il servizio sanitario deve essere orientato alla soluzione dei disagi e non a un aggravamento, anche a costo di rivedere decisioni già prese». E l’atto aziendale della Asl approvato alcuni mesi fa prevedeva appunto che il reparto venisse spostato al Cto visto che il Sirai è dedicato alle emergenze-urgenze: «In tutto questo tempo abbiamo cercato di sensibilizzare l’opinione pubblica sul fatto che anche la nostra patologia, pur trattata in maniera programmata, può andare incontro a emergenze – ha sottolineato Francesca De Gioannis, del comitato – oltre al fatto che lo spostamento a Iglesias dai diversi centri del Sulcis sarebbe stato estremamente complicato».

La promessa

Il messaggio è arrivato forte e chiaro e ieri la manager ha rassicurato i pazienti: «Ci ha detto che per ora sarà fatto un passo indietro e che non ci sposteremo dal Sirai. – continua De Gioannis – Ci è stato anche chiesto di collaborare a una migliore gestione di questa tematica con la creazione di un’associazione di pazienti che si muova in sinergia con la Asl. Ci è sembrata un’ottima proposta per la quale ci metteremo subito al lavoro». A conferma della promessa della manager è voluto intervenire personalmente (via telefono) all’incontro anche il presidente Solinas: «Ci ha garantito il massimo impegno affinché le scelte future non intacchino il nostro percorso terapeutico – conclude – per noi un grande sospiro di sollievo. Migliaia di famiglie vigileranno affinché questa promessa venga mantenuta».

