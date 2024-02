«Oncologia, diagnosi precoce impossibile» 

«Il potenziamento del servizio oncologico grazie all’apertura di un ambulatorio al Cto? Non scherziamo, l’iniziativa si limita ad un’accoglienza ambulatoriale settimanale per i pazienti d’Iglesias ed il codice per l’esenzione per il sospetto diagnostico deliberato dalla Giunta regionale lo scorso dicembre, al Cup del Santa Barbara non risulta esserci».

La lettera

Così il medico di famiglia Giorgio Madeddu punta il dito sull’operato della Asl Sulcis e tramite una lettera fatta recapitare alla direttrice generale Giuliana Campus esterna tutta la sua preoccupazione e avanza la proposta di garantire accertamenti diagnostici gratuiti, in tempi rapidi per i pazienti con sospetta patologia tumorale prescrivibili dal medico di famiglia, ospedaliero o specialista ambulatoriale. «Lo scorso gennaio - rivela Madeddu - ho preparato per un mio paziente la richiesta di visita oncologica con l’esenzione D07 (il codice che grazie ad una delibera di Giunta regionale dello scorso dicembre prevede l’esenzione del ticket sui sospetti diagnostici di patologia neoplastica), ma lo stesso paziente mi ha informato che al Cup la specifica esenzione non esiste e che se avesse voluto prenotare la visita con lo specialista avrebbe potuto farlo al Policlinico di Monserrato, fra qualche mese. Da quest’esperienza si evince: nei Cup non esiste il codice D07 e se l’esenzione deve essere stabilita da un oncologo, occorre attendere diversi mesi. Questa non è più una diagnosi precoce». Per Madeddu sarebbe opportuno mettersi nei panni dei pazienti e delle loro famiglie «Anziché concentrarsi su delle inaugurazioni in pompa magna che lasciano il tempo che trovano».

La Asl

Non si è fatta attendere la replica della direttrice generale della Asl Sulcis: «Spiace leggere parole così negative sul nuovo ambulatorio di Oncologia. Si tratta come più volte ribadito, di un servizio aperto momentaneamente un giorno a settimana, con la precisa idea di potenziamento. Dalla sua apertura ha consentito di prendere in carico circa 10 pazienti al giorno che eseguono terapie anti tumorali complesse. Sono pochi?>. Campus spiega come l’obiettivo sia quello di aumentare progressivamente l’offerta nel territorio e ridurre la mobilità. «È in fase di attivazione, in linea con gli altri centri oncologici sardi, il Cas (Centro accoglienza servizi del Sulcis). - prosegue - La struttura si occupa di prendere in carico i pazienti con sospetto o prima diagnosi di patologia oncologica e di accompagnarli lungo tutto il percorso, dalla prenotazione degli esami necessari per la conferma della diagnosi, fino alla visita con lo specialista».Infine sulla mancata accettazione del nuovo codice di esenzione, spiega: «La procedura corretta prevede un preventivo passaggio del paziente all’ufficio esenzioni, che sulla base della documentazione presentata rilascia il foglio di esenzione».

RIPRODUZIONE RISERVATA