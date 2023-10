«Oncologia deve andare al Cto» 

«Esprimo tutto il mio stupore riguardo alla decisione della Regione e dell’assessore alla Sanità Doria, di confermare la presenza del reparto di Oncologia presso l’ospedale Sirai di Carbonia».

L’intervento

Così la consigliera regionale di “Idea Sardegna” Carla Cuccu commenta la scelta della Asl di ascoltare il grido d'allarme dei pazienti oncologici che chiedevano di non spostare al Cto di Iglesias il reparto del Sirai in cui ricevono da anni le cure in day hospital. Lo spostamento è previsto dall’atto aziendale ma i pazienti hanno ricevuto la promessa di restare a Carbonia: «Il mio intento non è mettere in discussione il diritto alla salute dei cittadini di Carbonia e dei paesi circostanti. - prosegue Cuccu - ma sottolineo la necessità di comprendere le motivazioni e il senso di questa scelta in apertura al dialogo e alla trasparenza. L’ospedale Sirai è stato designato per trattare emergenze e urgenze, mentre i servizi programmati e gli ambulatori sono destinati al Cto, che ha spazi idonei che possono essere adattati e utilizzati per rispondere alle esigenze dei reparti di Oncologia». Sulla vicenda interviene anche il consigliere della Lega Michele Ennas: «Le legittime preoccupazioni dei pazienti devono essere chiarite con i fatti e con i reali intendimenti e vantaggi dei nuovi assetti proposti. - dichiara - Gli atti si basano su scelte condivise dalla Asl con la conferenza socio sanitaria e dovrebbero sempre nascere da un’attenta valutazione delle esigenze degli utenti. Dal confronto con l’assessore Doria non mi risultano modifiche. Il programma non prevede una chiusura di servizi, ma uno sviluppo territoriale di questi». Tuttavia è stato lo stesso presidente Solinas a rassicurare i pazienti circa lo stop dello spostamento.

L’azienda sanitaria

La manager della Asl Giuliana Campus precisa però che l’atto aziendale non viene affatto messo in discussione: «Ci stiamo occupando di definire tempi e spazi per l’apertura del reparto di Oncologia presso il Cto - dichiara - Come specificato in precedenza non c’è alcuna intenzione di arrecare disservizi e disagi ai pazienti di Carbonia, ma al contrario l’intento è quello di garantire il servizio e l’assistenza in entrambi i presidi. La Direzione resterà costantemente in contatto con le associazioni dei pazienti, per ascoltare e venire incontro alle loro legittime esigenze pur nella necessità di proseguire con la programmazione aziendale».

