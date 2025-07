Oncologia chiusa per nuovi pazienti 

Su un punto fondamentale si trovano d’accordo: il reparto di Oncologia del San Martino non può prendere in carico nuovi pazienti per mancanza di personale. Segreteria provinciale della Cisl e direzione dell’Azienda sanitaria locale però propongono soluzioni diverse per affrontare questa emergenza.

Lo stato attuale

«Per la grave carenza di personale, non sarà più possibile accettare nuovi pazienti oncologici. Una condizione gravissima che mette in discussione il diritto fondamentale alla cura e alla dignità dei malati. Nel solo 2024, il reparto ha gestito oltre 13mila accessi, contando sull’apporto di appena tre oncologhe. Quest’anno si sono già registrati 318 nuovi casi nel territorio. Numeri che parlano da soli e che descrivono un sovraccarico insostenibile, destinato a peggiorare se non si interviene subito», denuncia il segretario Cisl, Alessandro Perdisci.

«La carenza di medici in Oncologia permane da circa un anno e mezzo. Siamo ben consapevoli della difficoltà attuale e abbiamo già condiviso l’urgenza sia con l’Assessorato che con altre Asl. Alcuni medici sono peraltro assenti per motivi contingenti e imprevisti e questo ha aggravato la situazione – precisano il commissario dell’Asl 5, Federico Argiolas, e la direttrice sanitaria Maddalena Satta – Proseguirà, anche con un grande sforzo dello staff del reparto, l’assistenza per i pazienti che hanno già iniziato il percorso di cure».

La soluzione per l’Asl

Ma che i nuovi casi non saranno presi in carico da Oncologia del San Martino lo si intuisce quando Argiolas e Satta puntualizzano che «i nuovi pazienti, inseriti nel Percorso diagnostico terapeutico ed assistenziale con tumori della mammella e del colon-retto, saranno presi in carico dal Centro accoglienza servizi e poi destinati al gruppo interdisciplinare di cura. Nei casi in cui si renderà necessario un intervento chirurgico, il paziente verrà affidato a Senologia, Chirurgia generale ed Endoscopia digestiva. Nel caso in cui il paziente dovesse avere bisogno della chemioterapia, si valuterà se potrà effettuarla in Oncologia o se verrà indirizzato verso altre strutture sanitarie come San Gavino o Cagliari. In attesa di acquisire nuovo personale nel reparto, al momento, questa seconda soluzione appare la più probabile». Come affrontare il “nodo personale”? «Stiamo mettendo in atto tutti gli strumenti per completare l’organico di Oncologia e altre strutture estremamente carenti».

La soluzione per la Cisl

Alessandro Perdisci, oltre alla grave carenza di organico, però punta il dito contro la Regione, rea di «aver escluso la provincia dai programmi di formazione e specializzazione in Oncologia, che impedisce non solo di attrarre nuovi professionisti ma anche di costruire un futuro stabile per il servizio sanitario locale». Come risolvere quindi questa crisi? «Non possiamo accettare che chi si ammala di tumore venga lasciato solo o costretto a viaggi della speranza fuori provincia o fuori regione. Per questo chiediamo con urgenza l’immediata assunzione di medici oncologi e personale di supporto; l’inserimento di Oristano nei programmi di formazione specialistica; un piano straordinario di rilancio del reparto».

