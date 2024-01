Oncologia, apre un nuovo ambulatorio 

Per una volta niente tagli, ma un servizio in più: l’apertura una volta la settimana dell’ambulatorio di Oncologia a Iglesias e la conferma del servizio anche a Carbonia. Questo perché sgraverà il carico di lavoro al Sirai e a guadagnarne sarà l’assistenza dei pazienti. Così come peraltro auspicato poche settimane fa da una delegazione di pazienti oncologici che avevano incontrato la manager Giuliana Campus temendo, con la carenza di personale, una contrazione delle attività. L’oncologia resta quindi al Sirai, al quarto piano dell’edificio, dove sono presenti gli ambulatori dedicati e il day hospital operativi dal lunedì al venerdì (sabato e domenica servizio chiuso). Al Sirai i pazienti possono seguire le varie forme di chemioterapia prescritte che nel Sulcis Iglesiente avviene soltanto tramite iniezione endovenosa. La sanità pubblica del territorio non dispone della chemio tramite radioterapia. E francamente neppure appaiono esserci le condizioni al momento per offrire quest’altro tipo di servizio. Ma intanto l’oncologia si sdoppia: <L’atto aziendale – sottolinea Giuliana Campus – prevede il reparto al Cto ma ancora è prematuro perché ci sono una serie di lavori di adeguamento da compiere nel presidio: nel frattempo in gennaio apriremo un ambulatorio una volta la settimana per i pazienti del distretto di Iglesias: in futuro quando il reparto verrà spostato al Cto è assolutamente da precisare che resterà comunque aperto e operativo l’ambulatorio al Sirai di Carbonia>.

Vecchi problemi

Restano comunque irrisolti tanti problemi. «Nel nostro territorio ci sono tanti posti letto vuoti e pochi medici, nel cagliaritano i posti letto sono esauriti ma abbondano i medici», afferma il sindaco di Iglesias Mauro Usai. Decentrare i servizi verso quelle mete definite maggiormente attrattive comporta uno squilibrio che minaccia non solo le “periferie”: «Le difficoltà d’accesso alla sanità del nostro territorio mina anche le prestazioni di quella del cagliaritano. - dichiara il sindaco di Carbonia Pietro Morittu - Impoverire la nostra offerta significa anche portare non solo più i giovani ad andar via, ma anche le persone anziane. Un effetto che impoverisce ulteriormente il territorio». I reparti dei presidi ospedalieri che hanno sospeso l’attività o che hanno limitato le proprie prestazioni quasi non si contano più: «Al Sirai l’Ortopedia è chiusa, l’Urologia pure, una serie di ambulatori non sono più in grado di fornire servizi. - spiega Gino Cadeddu segretario Cgil Fp Sud Sardegna - Il dito accusatorio non può essere puntato sui vertici dell’azienda sanitaria, ma sul menefreghismo della Regione, sull’incapacità dei nostri rappresentanti politici territoriali che non hanno il coraggio d’imporsi per far cambiare quelle leggi che portano i cittadini a pagare le tasse e non avere i servizi». Al Cto sono paralizzati l’Ortopedia e Traumatologia, la Rianimazione, l’Oculistica: «Nell’Otorino laringoiatria ci sono solo due medici, gli interventi programmati sono ai minimi termini, il Pronto soccorso ha lasciato spazio ad un Punto di primo intervento - commenta il segretario territoriale della Uil Fpl Efisio Aresti - e non si è compreso che smembrare il presidio iglesiente per salvare quello di Carbonia non è la soluzione giusta».

