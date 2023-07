«Oncoematologia pediatrica torni con il Brotzu» 

Sarà una coincidenza, ma dopo l’ultima denuncia dei genitori di Oncoematologia pediatrica del Microcitemico – con ampio risalto sui media e la risposta di assessorato e Asl 8 da dimenticare – quattro bambini che aspettavano da tempo la rimozione del catetere venoso usato per la chemioterapia sono stati chiamati. E presto, a giorni, a ore – tutti preghiamo che vada così – si potrà procedere alla “liberazione”.

La battaglia

È un piccolo grande risultato, anche se a costo di un immenso spreco di energie. «Perché ogni volta che c’è un grave disservizio che si ripercuote sui piccoli pazienti, ogni volta che la mancanza degli anestesisti pediatrici incide pesantemente sulle cure e l’assistenza, ogni volta che accadono fatti scioccanti, dobbiamo battagliare per far valere il nostro diritto alla salute, ancora più sacro dato che parliamo di bambini?», dice Francesca Ziccheddu, portavoce dell’Asgop. «Quello che chiediamo è chiaro: riportare Oncoematologia pediatrica al Brotzu. Così i problemi continui cesserebbero». E la rete a sostegno di questa rivendicazione si allarga ogni giorno di più.

L’incontro

“Difendiamo i reparti, difendiamo la sanità pubblica”, è il titolo dell’incontro – promosso dall’Associazione sarda genitori oncoematologia pediatrica, dal sindacato degli anestesisti Aaroi-Emac, dal Tribunale per i diritti del malato, dal Comitato per la difesa della sanità pubblica, da Cittadinanzattiva – che si terrà domani alle 18.30 nella sede del Centro servizi per il volontariato, in viale Monastir 102 a Cagliari. Un appuntamento aperto a tutti i cittadini, un’occasione per discutere e presentare proposte e soluzioni.

Da più parti, con comunicazioni formali, è stata chiesta l’apertura di un tavolo tecnico in assessorato: finora non sono arrivati riscontri. Mentre la direzione generale della Asl di Cagliari – fa sapere Ziccheddu – «ci informa di aver intrapreso una ricognizione delle attività per una ottimizzazione, e si apre a un apporto propositivo della nostra associazione». Spiega ancora la responsabile dell’Asgop (che nei giorni scorsi ha portato in Procura un’integrazione all’esposto presentato un anno fa): «Prima, quando stavamo con l’Arnas Brotzu, il nostro reparto e il Centro trapianti del Microcitemico funzionavano a meraviglia. Poi la riforma sanitaria ha segnato un drastico peggioramento: oggi siamo in capo a un ospedale – il Santissima Trinità – che non può garantire tutte le specificità pediatriche di cui abbiamo bisogno». E questo lo hanno denunciato anche gli anestesisti che ci lavorano, che in un (altro) esposto alla magistratura hanno evidenziato il fatto che chi non ha le competenze specifiche non può seguire i bambini, che la salute dei piccoli pazienti sarebbe seriamente a rischio.

La burocrazia

«Oggi regna la burocrazia» prosegue Ziccheddu, «il poco personale è allo stremo perché con grande senso di responsabilità supplisce alle falle dell’organizzazione. Tutto questo compromette il buon esito delle cure dei nostri bambini.

Dopo le nostre denunce siamo stati addirittura accusati di diffondere notizie false o di ledere l’immagine dei presidi ospedalieri. Ma chi lede l’immagine dei presidi? Chi denuncia fatti reali per migliorare il servizio e ritornare alle ottime prestazioni del nostro Servizio sanitario nazionale, oppure chi persevera per ragioni politiche poco chiare in una decisione che porta solo disorganizzazione disfunzionale?». (cr. co.)

