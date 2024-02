Once upon a place, festival sul marketing 

Raccontare il territorio e le sue storie, farlo conoscere e promuoverlo nel mondo unendo comunicazione e informazione. Quasi una forma d'arte che richiede precisi metodi e strategie che verranno approfondi dal 22 al 25 febbraio a Sorgono in “Once upon a place”, evento sul marketing digitale territoriale che intende rievocare valori ed emozioni delle narrazioni di una volta in una veste contemporanea. Nei 4 giorni del festival, 34 relatori si confronteranno sull’importanza delle narrazioni nel valorizzare comunità e tradizioni, anche sotto il profilo turistico. Tra gli ospiti, Riccardo Scandellari, principale voce sul personal branding in Italia, Nicola e Gianluca Vitiello di Radio Deejay, Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, esperti di marketing turistico e giornalisti.

L’evento, alla seconda edizione, è organizzato da “Cadossene”, polo e laboratorio di progettazione delle destinazioni turistiche con l’obiettivo di portare nuove prospettive e formazione sulle professioni nel Mandrolisai. «Siamo orgogliosi di ospitare "Once upon a place" e di contribuire a questo importante dialogo sul futuro del marketing territoriale - dice il sindaco Franco Zedde - il Mandrolisai è un territorio antico ma estremamente fertile: questo evento non solo arricchisce la nostra comunità, ma apre anche nuove strade per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio».

