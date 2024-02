“Omologhiamo la pista di atletica di Oristano”. A due giorni dal lancio, sono già 600 i sostenitori della petizione, promossa attraverso la piattaforma change.org, per sollecitare il rilascio dell’omologazione dell’impianto sportivo Sinis-Nurra. «Da oltre un anno sono terminati i lavori di rifacimento della pista, il campo scuola Nurra-Sinis è tornato al suo meritato grado di eccellenza regionale, un piccolo gioiello creato per promuovere lo sport, la salute e l'inclusione sociale - si legge nella raccolta firme online -Uno sforzo fatto dal comune di Oristano di concerto con le società di Atletica fruitrici dell'impianto.mmo sfruttare la struttura, dotata di ogni attrezzatura di primo ordine, ci areniamo davanti alla burocrazia». Per poter ospitare gare agonistiche, infatti, occorre l'omologazione «un pezzo di carta - scrive il promotore della petizione Marco Scanu - del quale, tra l’altro, sono state già versate le imposte». L’impianto, nel 2022, era stato al centro di un importante intervento di riqualificazione; successivamente era stato ottenuto dalla Regione un ulteriore finanziamento di 455mila euro. «Chiediamo alle istituzioni preposte, la Fidal nazionale e Fidal Sardegna - si legge nell’appello - di mettersi una mano sulla coscienza e correre spediti verso il rilascio dell'omologazione». ( m. g. )

