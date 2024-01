Omologatta, la nuova “agente” adottata dalla polizia locale 

La polizia municipale ha un nuovo componente nella sua squadra: una felina di un anno e mezzo circa, che è stata ribattezzata Omologatta. «Non siamo stati noi a scegliere di adottare le, ma è stata lei a scegliere noi» racconta Francesca Onnis, comandante della polizia locale. Sarebbe stata proprio la piccola felina a rifugiarsi, nell’estate 2022, nel giardino del comando dove ha trovato fin da subito cibo e coccole da parte di tutti. «Per noi è stato naturale adottarla - prosegue Onnis - quando l’abbiamo vista era così piccola e magra che abbiamo pensato subito di farlo, dato che passiamo al comando 12 ore ogni giorno». Ormai presenza fissa Omologatta, chiamata così perché si è uniformata alle abitudini dei colleghi umani, è un vero e proprio elemento attrattivo del comando: dopo aver ricevuto la sua dose di coccole, si accomoda nella sua cuccia all’ingresso e aspetta di ricevere attenzioni anche dai cittadini che si distraggono con la piccola felina dal manto grigio. Una gattina che suscita grande simpatia non solo tra gli adulti, anche tra i bambini della scuola primaria che, dopo aver terminato le lezioni, si recano davanti all’ingresso del comando per giocare un po’ con lei. «Avere questa piccola presenza silenziosa, ma anche tanto dolce, accogliente e non invadente fa piacere a tutti - chiude la comandante - e tutti, anche i colleghi più disinteressati, si sono affezionati a lei».

