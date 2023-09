Omogenitorialità,  il centrodestra diserta il dibattito 

Si dematerializza sul voto per le famiglie omogenitoriali il centrodestra nuorese, assente in blocco ieri nell’aula del Consiglio anche con quei consiglieri come Pietro Sanna, ex candidato sindaco della coalizione, e Viviana Brau, del Psd’Az, che negli ultimi mesi hanno fatto da stampella alla maggioranza guidata da Andrea Soddu. Sanna e Brau come pure Pierluigi Saiu e Angelo Arcadu non sono presenti in aula durante la discussione. È Lisetta Bidoni a illustrare il provvedimento che invita Soddu a continuare a registrare all’Anagrafe cittadino i figli delle famiglie omogenitoriali e a promuovere un’azione sul Parlamento per il riconoscimento dei diritti. «Oggi non uscite dall’aula», è l’invito polemico della Bidoni alla maggioranza, dopo che l’argomento è stato rinviato in diverse sedute consiliari per la mancanza del numero legale. «Oggi è il momento del futuro per i nostri figli, perché è ovvio che questo provvedimento che voteremo non riguarda noi, ma i nostri figli e il loro domani». In aula 11 voti favorevoli, astenuto Fabrizio Melis, e voto contrario di Emilio Zola che spiega: «Lo reputo non fondamentale, sono cattolico e la famiglia per me è quella tradizionale, madre e padre».

