Omogenitorialità  e commissioni, nuova polemica  

Dopo il doppio Consiglio di mercoledì e giovedì con il voto sulle coppie omogenitoriali, il dibattito politico si allarga. Il punto, illustrato dall’esponente di opposizione Lisetta Bidoni, è passato senza i voti del centrodestra che non era presente. Ora il consigliere Angelo Arcadu, replica a Bidoni, critica sulle assenze: «In quanto rappresentante di Forza Italia e sostenitoredei valori liberali, ho sempre ritenuto essenziale difendere i diritti delle persone, inclusi quelli legatialle coppie omogenitoriali. La mia attività politica si basa su principi di uguaglianza, nondiscriminazione e tutela delle libertà individuali. I l ruolo dei consiglieri è quello dilavorare per il bene della comunità e affrontare le sfide reali del territorio. Cisono numerosi temi cruciali che richiedono attenzione, come l’urbanistica, ilsostegno alle imprese locali, gli alloggi popolari, il Pnrr, sport e infrastrutture». Per Arcadu queste sono «priorità concrete».

Il coordinamento di Fratelli d’Italia, guidato da Laura Sanna, denuncia i ritardi nelle nomine delle commissioni consiliari: «Senza tali strumenti l’attività politica è volutamente privata di una fondamentale sede di confronto democratico con i rappresentanti eletti. Nei mesi scorsi si è assistito a una partita a tennis tra le due cariche apicali del Comune ».

