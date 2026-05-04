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Alto Oristanese
05 maggio 2026 alle 00:32

Omodeo,  stop ai natanti a motore 

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Nuove opportunità per il lago Omodeo. La Regione ha ampliato i siti che prevedono il divieto di utilizzo dei natanti a motore nei bacini artificiali. «Mi sono impegnato affinché questa disciplina venisse modificata, perché l’Omodeo rappresenta una risorsa strategica per il Barigadu, il Guilcier, l’Oristanese e tutte le comunità che vivono attorno a questo grande patrimonio ambientale – spiega Salvatore Cau - Parliamo di luoghi nei quali esistono già attività sportive e ricreative, imprese che hanno investito nell’escursionismo e nel turismo attivo, e amministrazioni che chiedono strumenti concreti per creare sviluppo senza consumare territorio». Con il nuovo provvedimento sarà possibile l’utilizzo dei bacini ogni volta che le condizioni meteo-idrologiche lo permettano, l’ente gestore potrà autorizzare la pesca individuale. «L’Omodeo non deve essere visto solo come infrastruttura idrica ma anche come paesaggio, identità e opportunità per le comunità che lo custodiscono» conclude il consigliere. ( a. o. )

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