Omnibus, aiuti per malati e matrimoni 

Agricoltura e allevamenti, soprattutto. Ma non solo. Nelle pieghe della Omnibus 2, licenziata mercoledì notte dal Consiglio regionale con uno stanziamento da 600 milioni di euro per il triennio 2022-24, emergono una serie di finanziamenti passati inizialmente in secondo piano ma che mirano ad aiutare settori economici e fasce di cittadinanza in difficoltà. E così, tra le risorse in favore di sanità, lavoro, agroalimentare, artigianato, caro energia e spopolamento, spiccano anche sostegni per eventi sportivi, malattie rare, matrimoni e unioni civili.

Le campagne

I rappresentanti del mondo delle campagne sono stati comunque i primi ad accogliere con soddisfazione l’approvazione della legge che distribuirà alle imprese del settore ben 100 milioni di euro, un quinto dei quali dedicati alla coltivazione e vendita di frutta e verdura. Coldiretti ha parlato non a caso di «promesse mantenute» in aiuto di un un comparto in difficoltà. «I tempi burocratici spesso vanificano gli impegni politici, questa volta, anche se in ritardo rispetto al settore zootecnico, arrivano anche i denari per uno dei settori più penalizzati in questo momento di crisi, quello dell’ortofrutta», ha sottolineato il presidente regionale Battista Cualbu.

Matrimoni e malati fragili

Tuttavia, sfogliando le pagine della legge non mancano le sorprese. Su tutte il fondo riservato al settore matrimoniale al quale la Giunta ha voluto destinare 1,7 milioni di euro a copertura di cerimonie nuziali e unioni civili. Ma non è tutto, nel campo socio-sanitario sono stati ufficializzati gli stanziamenti per i malati di fibromialgia: un'indennità da 800 euro una tantum, unico caso in tutta Italia. E poi 2 milioni a favore di strutture residenziali per anziani non autosufficienti e 1 milione per l'assistenza educativa degli alunni con disabilità.