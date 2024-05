Omicidio volontario con rapina, scatta l’aggravante per Cabras: ora il 21enne rischia l’ergastolo 

L’uccisione di Gabriele Pergola, il 43enne di Quartu strangolato a luglio dello scorso anno nel B&B “Corte Cristina” a Quartucciu, sarebbe un omicidio volontario aggravato dalla rapina. La particolare aggravante è stata contestata ieri mattina nel corso dell’udienza preliminare dalla pm Diana Lecca, impedendo così all’imputato, il 21enne di Sinnai, Gabriele Cabras, di poter accedere a riti alternativi. Tutti i reati punti con la pena massima dell’ergastolo, infatti, rendono necessario il dibattimento in Corte d’assise e non possono chiudersi con un abbreviato: rito che consentirebbe, in caso di condanna, lo sconto di un terzo della pena.

La vittima, secondo quanto ricostruito, era stata strangolata con l'asciugamani all’interno di una camera del B&B di via Nazionale. Sul corpo il medico legale aveva riscontrato anche diverse ferite riconducibili a una colluttazione. In manette con l'accusa di omicidio era finito Gabriele Cabras, difeso da Giovanni Cabras. Ieri mattina, davanti al Gup del Tribunale, Giorgio Altieri, si sono costituiti parte civile anche i familiari: i genitori della vittima, Paolo Pergola e Maria Luisa Stocchino, e la sorella Tamara, tutti difesi dai legali Mauro Massa e Fausto Argiolas.

Il corpo senza vita di Gabriele Pergola era stato rinvenuto il 31 luglio dello scorso anno. Subito dopo l’arresto, il giovane accusato di omicidio aveva confessato, raccontando di fare uso di stupefacenti e di aver reagito ad una minaccia con l’asciugamano, non essendosi accorto di aver ucciso il 43enne ma di essere andato via convinto di averlo solamente fatto svenire. A caldo, la Procura aveva contestato al ragazzo l’omicidio volontario (reato che consente il rito abbreviato). Ieri il colpo di scena, con la sostituta procuratrice Diana Lecca che ha contestato la finalità di rapina, aggravando così la posizione dell’imputato.

L’udienza preliminare è stata così rinviata all’11 luglio: in quell’occasione discuteranno sia l’accusa che le difese. Se il giudice Altieri dovesse accogliere la richiesta di rinvio a giudizio, l’imputato rischia la condanna all’ergastolo.

