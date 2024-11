Omicidio Vassallo, due militari dell’Arma tra i quattro arrestati 

SALERNO. Angelo Vassallo, il “sindaco-pescatore” di Pollica, perla del Cilento, fu ucciso perché si accingeva a denunciare un traffico di droga che vedeva coinvolti un ex camorrista oggi collaboratore di giustizia, un imprenditore e due carabinieri, tra cui il colonnello Fabio Cagnazzo. È questo l’impianto accusatorio della procura di Salerno da cui sono scaturite le quattro misure cautelari eseguite ieri per l’omicidio di Vassallo, ucciso in strada nella tarda serata del 5 settembre del 2010 con nove colpi di pistola. I quattro provvedimenti sono scattati, oltre che per l'ufficiale, per l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi (già condannato in secondo grado a 10 anni di reclusione per il coinvolgimento nello spaccio di stupefacenti al parco Verde di Caivano), per il pentito di camorra Romolo Ridosso, figlio di un boss, e per l’imprenditore Giuseppe Cipriano. Per tutti l’accusa è di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalle finalità mafiose.

Fa rumore il coinvolgimento del colonnello Fabio Cagnazzo - ora rinchiuso nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere - figlio di Domenico, pluridecorato generale dell’Arma. Per anni a capo della compagnia di Castello di Cisterna, e protagonista a Napoli di indagini sui più potenti clan di camorra, Cagnazzo è stato per alcuni anni comandante provinciale a Frosinone, e dal 2022 risultava indagato per il caso Vassallo, professandosi innocente. Secondo il Pm Vassallo fu ucciso perché aveva scoperto un traffico di droga della camorra che coinvolgeva anche esponenti dell’Arma e, dopo averne parlato all’allora procuratore capo di Vallo della Lucania, Alfredo Greco, si accingeva a formalizzare una denuncia. Fu giustiziato la sera prima di farlo, poco lontano da casa. «Pure il pescatore lo abbiamo messo a posto»: è la frase che Romolo Ridosso, uno dei quattro arrestati, avrebbe detto al carabiniere Cioffi.

