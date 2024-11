Omicidio Vassallo, ancora lati oscuri. Malore per il colonnello 

Salerno. L’inchiesta sull’uccisione del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo non si chiude con gli arresti di giovedì. Il gip, nelle 400 pagine dell’ordinanza, scrive più volte che gli esecutori materiali del delitto, avvenuto la sera del 5 settembre 2010 mentre il sindaco tornava a casa, non sono stati ancora «chiaramente individuati», anche se è stato possibile ricostruire in modo «coerente e dettagliato» movente e organizzazione dell’omicidio, oltre ai depistaggi successivi. Ma il giudice avverte, soprattutto, che l’attività investigativa «non ha ancora raggiunto una completa e compiuta ricostruzione degli scenari che conducevano all’esecuzione del sindaco Vassallo».

«Scenari», dunque, che potrebbero svelare novità anche sul movente, al momento confinato al giro di droga che il sindaco voleva denunciare e che secondo la procura vedeva coinvolti i quattro arrestati: il collaboratore di giustizia Romolo Ridosso, l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex brigadiere dell’Arma Lazzaro Cioffi e il colonnello dei carabinieri Fabio Cagnazzo. Quest’ultimo da giovedì è ricoverato in un ospedale militare, dopo aver accusato un malore quando gli è stato notificato l’arresto. L’ordinanza - che per Cagnazzo usa espressioni come «spregiudicatezza», «preoccupante indifferenza verso i doveri e i compiti imposti dal suo ruolo» e «pericolosità sociale» - riporta una dichiarazione della figlia di Vassallo, Giuseppina, che riferisce di aver saputo che l’ufficiale «faceva mettere quantitativi di stupefacenti all’interno delle valigie dei collaboratori di giustizia ospitati in strutture di Acciaroli». La Procura accusa il colonnello di aver depisto e indagini sull’omicidio, e sottolinea che la sera del delitto si allontanò da una comitiva con cui si stava recando al ristorante, e quindi ci sarebbe un buco di 23 minuti in cui l’ufficiale è scomparso e di cui non ha saputo dare una spiegazione.

