Omicidio Ugas: il pm chiede sei anni 

Sei anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. È la condanna sollecitata ieri mattina dal pubblico ministero Nicola Giua Marassi al processo nei confronti di Nicola Zanda, 45 anni di Monastir, accusato di aver provocato la morte del 51enne Mario Ugas, che sarebbe stato colpito con un pugno fuori da un bar il 19 agosto 2021, cadendo rovinosamente sull’asfalto e finendo in coma senza mai più risvegliarsi.

Sentito il testimone che era stato indicato nella richiesta di rito abbreviato condizionato, ieri mattina oltre alla requisitoria della pubblica accusa c’è stata anche la discussioni delle parti civili (gli avvocati Matteo Perra, Christian Bernardini, Tiziano Bellarmino Floris e Federico Delitala) e dei difensori Carmelino e Laura Fenudi. Il giudice ha poi rinviato al 12 ottobre per le repliche e la sentenza.

Al termine dell’inchiesta, la Procura ha messo in campo quattro testimoni: un automobilista che passava per caso e che avrebbe visto il pugno inferto da Zanda a Ugas, e altre tre persone che avrebbero assistito all’alterco tra i due e che poi hanno ritrovato il 51enne riverso a terra. In un primo momento si era parlato di una spinta, poi di un pugno preceduto da una discussione. Il 51enne sarebbe caduto a terra sul marciapiede esterno all’Happy Bar di Monastir, sbattendo la testa e procurandosi un grave trauma cranico. La lesione, nonostante i tentativi dei medici dell’ospedale Brotzu, dove era giunto in coma, lo aveva poi portato alla morte. Nicola Zanda era un allevatore che curava le sue pecore in campagna ma che, finito di lavorare, amava trascorrere qualche ora al bar con gli amici.

