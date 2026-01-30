Omicidio Tani-Milanovic, terzo appello 

Ha coordinato l’indagine, chiesto e ottenuto una condanna in primo grado, ma poi ha sempre fatto in modo che le successive assoluzioni venissero impugnate, ottenendo così due annullamenti da parte della Cassazione. E ieri mattina, applicato nelle vesti del procuratore generale, c’era ancora una volta il magistrato Danilo Tronci a rappresentare la pubblica accusa nell’appello-ter contro il tabaccaio 49enne Gianfranco Casula, originario di Desulo, trapiantato prima a Carbonia e poi definitivamente trasferitosi in Germania. Per il pg è lui ad aver ucciso William Tani, 33 anni di Iglesias, e Giuliano Milanovic, 24 di Carbonia, i due giovani scomparsi nel nulla l’11 febbraio 2007 e mai più ritrovati. Per questa ragione, al termine di una lunghissima requisitoria, ha nuovamente chiesto la condanna per duplice omicidio volontario a 18 anni e 8 mesi.

Terzo appello

Davanti alla Corte d’assise d’appello presieduta dal giudice Giovanni Lavena (a latere il collega Andrea Mereu), ieri mattina si è dunque aperto il terzo processo di secondo grado al tabaccaio, dopo che la Suprma Corte, per la seconda volta, aveva accolto il ricorso del Procuratore generale Luigi Patronaggio e del pm Danilo Tronci, annullando l’assoluzione-bis che aveva fatto cadere ancora una volta le accuse duplice omicidio volontario nei confronti di Casula. In primo grado, il tabaccaio era stato condannato a 14 anni per omicidio preterintenzionale: i giudici avevano ipotizzato che, assieme ad altre persone non identificate, l’imputato avesse picchiato sino alla morte i due giovani per una questione legata ad un debito. L’appello, davanti alla Corte presieduta dal giudice Massimo Poddighe, aveva poi ribaltato nel 2022 quella decisione, assolvendo il 49enne per non aver commesso il fatto. Sentenza poi annullata dalla Cassazione. Tornati in appello, la Corte presieduta dalla giudice Tiziana Marogna aveva nuovamente assolto e, di recente, la Suprema Corte ha annullato ancora una volta. A difendere Casula ci sono gli avvocati Gianluca e Marco Aste.

La vicenda

I due amici erano svaniti nel nulla dopo aver pranzato in un campo nomadi alla periferia della città. La Procura è convinta che a legare l'imputato alle vittime sarebbe stato un presunto debito di droga: l’alibi di Casula era stato considerato in primo grado poco convincente, ma poi la Corte d’assise d’appello non ha ritenuto gli indizi sufficienti a confermare la condanna. Ieri la nuova richiesta di condanna a 18 anni e 8 mesi. Il 6 marzo la parola passerà alle parti civili, rappresentate dagli avvocati Marco Bacchis, Alessandro Corrias e Alessandra Ferrara.

RIPRODUZIONE RISERVATA