Omicidio stradale, nipote assolta 

Non ha avuto alcuna responsabilità nell’incidente che ha causato la morte del nonno e nel ferimento della mamma: la sua auto sarebbe finita in un canalone a causa dell’assenza del guardrail. Roberta Piras, 32 anni di Sanluri, è stata assolta ieri mattina in Tribunale a Cagliari dall’accusa di omicidio stradale, al termine del processo nato dall’inchiesta aperta dopo che la sua auto, il 16 giugno 2021, era finita in un canale lungo la statale 128, a Ortacesus. In un primo momento si era ipotizzato che nessuna delle tre persone che viaggiavano nell’utilitaria si fosse ferita seriamente, ma poi il più anziano della comitiva, Fernando Mereu, era deceduto. Da qui l’indagine della Procura per omicidio stradale e la decisione del pubblico ministero di mandare a giudizio la giovane che era alla guida della Volkswagen Polo, precipitata nei pressi di un torrente.

La vicenda

L’incidente era avvenuto attorno alle 8,30, lungo la strada provinciale 5 che collega il centro abitato di Ortacesus con la statale 128, nei pressi della piscina comunale e del maneggio, in località Is Arenas. L’utilitaria, per ragioni non del tutto accertate, è precipitata nel canale della bonifica dopo essere uscita di strada. Alla guida del veicolo c’era Roberta Piras, che viaggiava con la mamma e con il nonno 92enne. Immediato l’intervento dei soccorsi: medici e infermieri dell’ambulanza medicalizzata Mike 65 di Senorbì e i volontari del 118 del Ducato di Mandas e Ortacesus avevano prestato le prime cure alle tre persone ferite che poi erano state accompagnate in diverse strutture ospedaliere del Cagliaritano per accertamenti. Le loro condizioni, almeno inizialmente, non avevano destato preoccupazioni, ma poi Fernando Mereu si era aggravato ed era deceduto.

Il processo

Difesa dagli avvocati Cinzia Orgiana e Mauro Massa, la giovane conducente Roberta Piras è stata rinviata a giudizio per omicidio stradale, ma ieri mattina è stata assolta perché il fatto non sussiste. Il giudice del Tribunale, Gianluigi Dettori, ha ritenuto che non abbia avuto alcuna responsabilità nell’incidente, visto che è stato anche dimostrato che l’auto viaggiava a non più di 30 chilometri orari. Il collegio difensivo ha insistito parecchio sul fatto che nella strada mancasse il guardrail, divelto in un precedente incidente e mai ripristinato. Non è chiaro perché l’auto sia uscita di strada, ma il sospetto è che se ci fosse stata la barriera l’utilitaria non sarebbe finita nel canale.

