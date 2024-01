Omicidio stradale, Nioi assolto 

Un anno fa era stata Maria Antonia Calzedda, pensionata 89 enne di Oliena, ad alzarsi dalla sedia dopo aver deposto davanti al giudice del Tribunale di Nuoro, Francesco Orani, e sorretta dalla figlia avvicinarsi al banco degli imputati per abbracciare e baciare il compaesano Giovanni Nioi, l’uomo che quattro anni prima l’aveva investita insieme al marito, Basilio Secchi, che a causa di quell’incidente perse la vita. Una scena difficile da vedere in un tribunale, un abbraccio che forse non era bastato a spazzare via i sensi di colpa di Nioi, fino a ieri accusato di omicidio stradale, ma certamente a dargli la consapevolezza del dono più grande, il perdono dei familiari della vittima. Ieri l’uomo, difeso da Angelo Manconi, dopo il perdono, è stato anche assolto dal Tribunale di Nuoro dall’accusa di omicidio stradale perché il fatto non sussiste.

La tragedia il 26 agosto del 2019 quando il furgoncino condotto da Nioi, corriere che stava consegnando dei pacchi, mentre ripartiva facendo retromarcia travolse la Calzedda e Secchi, quest’ultimo morì poco dopo in ospedale. I due anziani si misero all’improvviso dietro al furgone. L’accusa aveva chiesto la condanna di Nioi, ma il giudice Francesco Orani ha dato ragione alla difesa rappresentata dall’avvocato Angelo Manconi.

