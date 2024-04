Omicidio stradale: incriminato 

La Fiat Panda che ha travolto e ucciso Beatrice Ubaldi procedeva a 62 chilometri orari lungo viale Pirastu e all’altezza di un incrocio. Il conducente, Tonino Orrù, 58 anni, agricoltore di Lanusei, viaggiava a una velocità superiore al limite consentito in quel tratto. È la ricostruzione elaborata dal consulente tecnico, Stefano Ferrigno, illustrato nella relazione consegnata al pm di Lanusei, Giovanna Morra, che gli aveva conferito l’incarico per accertare l’esatta dinamica dell’incidente. Al termine delle indagini, il magistrato ha chiesto il rinvio a giudizio di Orrù, indagato per omicidio stradale. Il presidente facente funzioni del Tribunale di Lanusei, Paola Murru, ha fissato l’udienza davanti al gup per il 10 dicembre.

La ricostruzione

Beatrice Ubaldi è scomparsa all’età di 51 anni. Era nata a Pesaro e cresciuta a Urbino, dove aveva conosciuto Massimiliano Melis, di Tortolì, che diventò suo compagno di vita e padre dei suoi due figli. La sera del 14 novembre 2022, la docente stava tentando di attraversare la strada da via Rossini verso il marciapiede opposto di viale Pirastu quando, all’altezza dell’incrocio di via Frugoni, è stata centrata in pieno dalla Panda condotta da Orrù. Un impatto fortuito ma letale. Poco prima dell’impatto, la donna aveva attraversato la carreggiata quasi protetta da un’auto in uscita da via Frugoni e diretta verso la rotonda delle medie. Proprio in quell’istante, secondo il perito incaricato dalla Procura, era arrivata l’utilitaria che l’aveva trascinata per 18 metri. Quando l’auto si era fermata, la docente era stata sbalzata di alcuni metri, rimanendo esanime.

Lo scenario

La famiglia della donna, insegnante all’Alberghiero di Tortolì, è assistita dagli avvocati Mario Solanas e Gabriele Pisu che a loro volta hanno nominato Paolo Marcialis quale consulente di parte. L’automobilista è tutelato da Rosalino Ghironi. In caso di rinvio a giudizio, l’indagato potrà richiedere un rito alternativo al dibattimento. La tragica scomparsa di Beatrice Ubaldi aveva destato profondo cordoglio in tutta l’Ogliastra, dove in virtù della sua professione di insegnante - svolgeva servizio a Tortolì, Lanusei e Lotzorai - era molto conosciuta e apprezzata per le sue qualità lavorative e ancor prima umane. In questi anni sono state promosse diverse iniziative in sua memoria.

