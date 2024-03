Omicidio stradale, condannata a due anni  

Due anni di reclusione, con pena sospesa, per il duplice omicidio stradale del dj e imprenditore turistico Alessio Massessi, 38 anni di Villaputzu, e di Ambra Utzeri, 32 anni di Villasimius, madre di tre figli. È la condanna inflitta ieri mattina dal giudice del Tribunale di Cagliari, Michele Contini, alla 51enne Serena Dessì, originaria di Senorbì, residente a Castiadas, per aver causato il tragico incidente avvenuto alle 10 del mattino del 21 novembre 2021, sulla Provinciale 19 a Castiadas. All’imputata è stata anche disposta la sospensione della patente per l’intero periodo della pena.

La ricostruzione

La 51enne, difesa dagli avvocati Carmelino e Laura Fenudi, era accusata di duplice omicidio stradale aggravato. Stando alla ricostruzione dell’incidente, la donna avrebbe tentato un sorpasso superando il limite di velocità dei 90 orari (per l’accusa 118 chilometri orari), poi rinunciando per via dell’arrivo di un veicolo nella corsia opposta. La manovra, almeno secondo l’accusa, avrebbe causato l’urtato involontario dell’auto che la precedeva, innescando così la carambola mortale.

Il pubblico ministero Paolo De Angelis al termine della requisitoria aveva chiesto una condanna a 3 anni, mentre i familiari di Massessi, che erano presenti in aula, si sono affidati alla società di consulenze Studio 3A.

Il dolore

Stando alla ricostruzione degli inquirenti il dj non sarebbe morto subito, ma dopo una ventina di minuti. Sarebbe riuscito a sganciarsi la cintura di sicurezza e avrebbe cercato di uscire dall’abitacolo mettendo il piede sinistro sull’asfalto, ma restando incastrato con l’altra gamba nella pedaliera. Sarebbe stato liberato solo dopo quattro ore dai Vigili del Fuoco. «A suo padre resterà sempre il dubbio che possano essere state fatali anche le difficoltà di respirazione legate a quella postura, anche perché il 38enne soffriva di problemi respiratori», si legge in una nota della società che rappresenta i genitori del dj «era allergico alla polvere e asmatico. Così come l’ulteriore rammarico della famiglia è che i sanitari che gli hanno praticato tutti gli interventi rianimatori non lo abbiano prima estratto completamente dal furgone e disteso per bene».

La sentenza

Ieri mattina, dopo una breve camera di consiglio, il giudice Contini ha ritenuto Serena Dessì responsabile del duplice omicidio, ma per conoscere le ragioni della decisione bisognerà attendere le motivazioni. Motivazioni attese anche dai difensori, Carmelino e Laura Fenundi, convinti che le consulenze abbiano rilevato l’assenza di responsabilità della loro assistita nella dinamica che ha causato il tragico incidente. Per questa ragione la condanna potrebbe essere appellata.

Per ora, in ogni caso, resta il dolore per una tragedia che aveva sconvolto le famiglie e gli amici delle due vittime. (fr. pi.)

