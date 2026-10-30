Omicidio Sciusco, arresto convalidato 

Fermo convalidato e carcere per Mohamed Maher Abdou Elkhodary, l’egiziano di 20 anni accusato di aver ucciso (in Corso Umberto, a Olbia) l’artista di strada pugliese Pietro Sciusco. I fatti risalgono al pomeriggio di martedì. La giudice ha accolto le richieste della pm Noemi Mancini dopo l’udienza di ieri mattina, nel corso della quale il ragazzo egiziano ha risposto a tutte le domande della magistrata. Elkhodary ha negato di essere l’assassino: «Non ho accoltellato nessuno, non so chi sia Pietro Sciusco e non lo ho mai visto». Lo stesso Elkhodary, però, rispondendo a una domanda della gip, ha confermato di essere la persona che compare nei fotogrammi del video che documenta la tragica fine del puglese. Di fatto, seppure indirettamente, Elkhodary ha ammesso di essere la persona che ha ucciso Sciusco. La versione fornita da Elkhodary appare in molti passaggi inverosimile. Il giovane egiziano ha detto di non avere mai visto la vittima prima del 27 ottobre, il giorno dell’omicidio, ma allo stesso tempo ha riferito che l’artista di strada pugliese spacciava marijuana, circostanza che non trova alcun riscontro. Elkhodary avrebbe anche raccontato a un conoscente (che lo ha riferito ai Carabinieri) di un scambio di battute tra lui e la vittima prima dell’accoltellamento: «Mi aveva chiesto una canna». Anche questo fatto non trova conferme. Mentre gli investigatori avrebbero le prove di un altro accoltellamento attribuito a Elkhodary da un amico e avvenuto qualche settimana fa. Nessun commento da parte dei difensori, Aurora Masu e Giuseppe De Meo. Lunedì due novembre sarà affettuata l’autopsia sul corpo di Pietro Sciusco.

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