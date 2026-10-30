SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Olbia.
31 ottobre 2026 alle 00:15

Omicidio Sciusco, arresto convalidato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Fermo convalidato e carcere per Mohamed Maher Abdou Elkhodary, l’egiziano di 20 anni accusato di aver ucciso (in Corso Umberto, a Olbia) l’artista di strada pugliese Pietro Sciusco. I fatti risalgono al pomeriggio di martedì. La giudice ha accolto le richieste della pm Noemi Mancini dopo l’udienza di ieri mattina, nel corso della quale il ragazzo egiziano ha risposto a tutte le domande della magistrata. Elkhodary ha negato di essere l’assassino: «Non ho accoltellato nessuno, non so chi sia Pietro Sciusco e non lo ho mai visto». Lo stesso Elkhodary, però, rispondendo a una domanda della gip, ha confermato di essere la persona che compare nei fotogrammi del video che documenta la tragica fine del puglese. Di fatto, seppure indirettamente, Elkhodary ha ammesso di essere la persona che ha ucciso Sciusco. La versione fornita da Elkhodary appare in molti passaggi inverosimile. Il giovane egiziano ha detto di non avere mai visto la vittima prima del 27 ottobre, il giorno dell’omicidio, ma allo stesso tempo ha riferito che l’artista di strada pugliese spacciava marijuana, circostanza che non trova alcun riscontro. Elkhodary avrebbe anche raccontato a un conoscente (che lo ha riferito ai Carabinieri) di un scambio di battute tra lui e la vittima prima dell’accoltellamento: «Mi aveva chiesto una canna». Anche questo fatto non trova conferme. Mentre gli investigatori avrebbero le prove di un altro accoltellamento attribuito a Elkhodary da un amico e avvenuto qualche settimana fa. Nessun commento da parte dei difensori, Aurora Masu e Giuseppe De Meo. Lunedì due novembre sarà affettuata l’autopsia sul corpo di Pietro Sciusco.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Le proteste

«Salviamo l’Isola dalla speculazione»

Nel corteo anche i Comitati della Pratobello: «Rinnovabili, devastazione senza precedenti»  
Alessandra Carta
Le proteste

In piazza in tutta Italia, scontri a Roma

Alta tensione vicino al Colosseo: otto fermati. Disordini anche a Torino 
elezioni

«Una legge per non perdere parlamentari»

Ddl costituzionale di Meloni (Pd) per tutelare la rappresentanza dell’Isola a Roma 
Il caso

Slalom lungo la “131”, buche e avvallamenti tra Sardara e Serrenti

I sindaci: «Va messa in sicurezza» Anas pronta ad avviare i cantieri 
Ilenia Giagnoni
Pavia

Non fu suicidio, 39 anni dopo indagata la moglie

La morte di un 48enne trovato cadavere per strada: «È stato assassinato» 
Lo schianto

La strage in Bosnia, mistero sulle cause

Inchiesta sull’incidente in volo in cui sono morti 4 militari italiani 