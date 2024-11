Omicidio Sardu, trent’anni all’assassino 

È stato condannato a trent'anni di reclusione dalla Corte d’assise il disoccupato Fabrizio Congiu, 53 anni, accusato dell'omicidio volontario del suo padrone di casa, il 75enne Venerato Sardu. Per lui il pubblico ministero Andrea Massidda, titolare del fascicolo, aveva chiesto l'ergastolo.

Depositate le ragioni della sentenza, il difensore Stefano Pisano potrà presentare ricorso in appello.

La sentenza

I giudici della Corte presieduta da Lucia Perra, con a latere Roberto Cau, sono usciti dalla camera di consiglio una manciata di minuti prima delle 13, dopo la decisione dell’accusa di non replicare. All’imputato, che aveva scelto con il suo avvocato di azzerare i tempi del dibattimento, accettando che il pubblico ministero depositasse l’intero faldone d’indagine, sono state riconosciute le attenuanti che gli hanno così evitato il carcere a vita. Alla fine la pena è stata di trent’anni di reclusione, con l’interdizione dai pubblici uffici e, a pena espiata, dovrà restare ancora in libertà vigilata per altri tre anni. La Corte ha riconosciuto anche a Daniela, Renzo e Elisabeth Sardu – i familiari della vittima costituiti parte civile con l’avvocato Pierluigi Concas – una provvisionale di 25mila euro a testa come anticipo sul risarcimento che sarà quantificato in un giudizio civile.

La vicenda

Il magistrato titolare dell’accusa aveva parlato di un «omicidio brutale», raccontando quella che per la Procura sarebbe stata la ricostruzione del delitto. «L’imputato è andato a casa del suo padrone di casa con l’intenzione di rapinare e uccidere», aveva detto, «I due reati sono stati preventivati, seppure non premeditati». A inchiodare, in qualche modo, il 53enne sarebbe stata una telecamera nascosta sotto il televisore della camera da letto che avrebbe ripreso l’imputato che frugava nella stanza. Nelle immagini si vedrebbe Venerato Sardu che si alza da letto e poi non torna più. Al suo posto, però, compare poi Fabrizio Congiu con una mazzetta da muratore in mano». Su quella mazzetta, ritrovata nel corso delle indagini, sarebbe poi stato trovati il dna della vittima.

La difesa

Per il difensore, Stefano Pisano, la rapina sarebbe stata solo simulata per occultare l’omicidio. Ora attenderà che vengano depositate le motivazioni della sentenza e poi potrebbe presentare ricorso in appello. La famiglia dell’anziano pensionato ucciso, assistita dall’avvocato Pierluigi Concas, resta in silenzio, stretta nel proprio dolore.

RIPRODUZIONE RISERVATA